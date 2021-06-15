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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti. Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 22:37
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

Başkan Erdoğan ayrıca Cıdır Ovası'ndaki şenliklere katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

Şuşa gezisi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşi Mehriban Aliyeva eşlik etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi

İki lider, birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki şenlikler kapsamında Karabağ atlarının gösterisini izledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine damga vuran an! İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a at hediyesi