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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli firmalara verdiği destekle 2000'lerin başında başlattığı savunma sanayiindeki devrimin, bugün dış politika ve ihracatta büyük bir etki yarattı. Dünya Türkiye'nin savunmadaki başarısını konuşuyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:25
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

Türkiye savunma alanında attığı adımlar ile dünyanın gündeminde kalmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan2ın 20 yıllık projesinin meyvelerini verdiği vurgulanırken Bayraktar TB3 de dikkatlerden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

ABD'li CNBC, Türkiye'nin savunma alanındaki başarılarına dikkat çekti. "Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi küresel nüfuzunu artırıyor" başlıklı haberde Bayraktar TB2'ye dikkat çekildi. Sanayi dönüşümünün köklerinin, Ankara'nın kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme stratejisinin ana hatlarıyla belirlendiği dönemin, 2000'li yılların başına denk geldiği vurgulandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

Türkiye'nin 2022'de 4,4 milyar dolarlık rekor bir silah ihracatına ulaştığı belirtildi. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'na göre, geçen yıl ülkenin savunma sanayisinin cirosu 10 milyar dolardı. Türkiye'nin 2023 yılındaki ihracat hedefini ise 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

Atlantik Konseyi'nin raporuna göre Türkiye, Aralık ayında denizaşırı savunma ihracatından elde ettiği geliri 2020-2021 yılları arasında %42 arttırdığı belirtildi. Bu dönüşümün köklerine de değinilen haberde, "Erdoğan'ın yirmi yıllık projesi meyvelerini veriyor" ifadeleri kullanıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...

Ankara'nın modern ve kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme ve yerli yatırımı teşvik etme stratejilerinin 2000'li yılların başlarına dayandığı vurgulandı.