HaberlerGaleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor! Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Daha büyük, daha güçlü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli firmalara verdiği destekle 2000'lerin başında başlattığı savunma sanayiindeki devrimin, bugün dış politika ve ihracatta büyük bir etki yarattı. Dünya Türkiye'nin savunmadaki başarısını konuşuyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:25Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:25