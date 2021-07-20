20 Temmuz 2021, Salı
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı
Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesi Yunan basınında deprem etkisi yarattı. Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'inin askeri bölge statüsünden çıkarılacağının açıklanmasını manşetlerine taşıyan Yunan medyasında, Erdoğan'ın AB'yi 'sert dille eleştirmesi' de geniş yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.07.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 14:39
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