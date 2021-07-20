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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesi Yunan basınında deprem etkisi yarattı. Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'inin askeri bölge statüsünden çıkarılacağının açıklanmasını manşetlerine taşıyan Yunan medyasında, Erdoğan'ın AB'yi 'sert dille eleştirmesi' de geniş yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 14:39
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile girmeye çalıştığı rekabet sonucunda sinirleri iyice gerilen ülke basınının, bu sefer de adada yaşanan tarihi anları sindirmekte zorlanması dikkat çekti.
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı
Yunan Pentapostagma haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'inin askeri bölge statüsünden çıkarılacağına ilişkin açıklamasına yer verdi.
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı

YUNAN MEDYASINDAN KÜSTAH TANIMLAMA
KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik haklı adımı 'provokatif eylem' olarak tanımlayan gazete, Tatar'ın 'Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılacağı' ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret! Yunan medyası çılgına döndü! Hedefte onlar vardı