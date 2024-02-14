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Başkan Erdoğan'a Mısır'da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından ülkeye davet edildi. 12 yıl sonra Mısır'a giden Başkan Erdoğan, üst düzey şekilde karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve kalabalık heyeti tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'ın ülkeye gelişi ve üst düzey karşılanması oldukça dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:51Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:00