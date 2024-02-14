Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Başkan Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde ilk kez bir araya gelerek tokalaşmış, daha sonra 2023'te Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ve Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde görüşmüştü. Karşılıklı büyükelçi atamalarından sonra gelen Mısır ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkaracak.