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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a Mısır'da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Başkan Erdoğan'a Mısır'da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından ülkeye davet edildi. 12 yıl sonra Mısır'a giden Başkan Erdoğan, üst düzey şekilde karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve kalabalık heyeti tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'ın ülkeye gelişi ve üst düzey karşılanması oldukça dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:00
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Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Başkan Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde ilk kez bir araya gelerek tokalaşmış, daha sonra 2023'te Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ve Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde görüşmüştü. Karşılıklı büyükelçi atamalarından sonra gelen Mısır ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkaracak.

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Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Mısır'a son ziyaretini Başbakan olarak 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. toplantısı vesilesiyle yapan Erdoğan, 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a ziyarette bulundu.

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Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Bu ziyaret ayrıca Cumhurbaşkanı sıfatıyla Mısır'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyacak.

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Başkan Erdoğan’a Mısır’da üst düzey karşılama! Cumhurbaşkanı Sisi bizzat geldi

Erdoğan-Sisi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.