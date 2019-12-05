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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak. Temeli 2008'de atılan Cambridge Merkez Camii, islami geleneklere bağlı kalınarak yapıldı. Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Cambridge Merkez Camii ayrıca Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:32
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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'de açacağı Cambridge Merkez Camii, İslami geleneklere bağlı kalınan ödüllü mimarisinin yanı sıra yağmur sularını depolayan, elektriğinin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayan çevre dostu sistemleriyle dikkatleri çekiyor.

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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camii'nin inşasına giden sürecin temeli 2008'de atıldı.

Kilise veya evlerden dönüştürülen dört mescit ihtiyaca cevap veremez hale gelince kentteki Müslüman öğrenciler, Cambridge Üniversitesi İslami çalışmalar öğretim görevlisi Dr. Timothy Winter'a başvurdu.

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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

17 yaşında Müslüman olduktan sonra Abdulhakim Murad adını alan Winter, dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'la bu projeyi Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileterek destek istedi.

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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

Murad önderliğinde başlayan projede, 2009'da arazi satın alındı. Türkiye Diyanet Vakfının önayak olduğu ve toplamda 10 binden fazla kişi veya kurumun bağış yaptığı projeye asıl desteği veren Türk kurumları oldu. Katar Ulusal Fonu da bağışçılar arasında yer aldı.

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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!

Tasarımı yarışmayla belirlendi
Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.

Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi.