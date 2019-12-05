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Başkan Erdoğan Cambridge Camii'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olacak!
İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak. Temeli 2008'de atılan Cambridge Merkez Camii, islami geleneklere bağlı kalınarak yapıldı. Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Cambridge Merkez Camii ayrıca Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak tarihe geçecek.
Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:32
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