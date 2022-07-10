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Bangladeş'ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 15:43
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Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Açıklamalarda bulunan afet mağdurları, her yıl su baskınları ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ancak bu yıl yaşanan sellerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

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Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Yetkililer şiddetli yağışların 15 milyon kişiyi yerinden ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye çıktığı belirtti,

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Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Afetten etkilenen Mohammad Juel, sellerin yol açtığı zararın giderilmesi için en az 10-15 yıla ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ülkede bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

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Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman yaptığı açıklamada, yol yapmak yerine yağmur sularının akışının sağlanması için daha fazla kanal yapılacağını söyledi.

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Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Rahman bunun yanı sıra felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.