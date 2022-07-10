Bangladeş’ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Açıklamalarda bulunan afet mağdurları, her yıl su baskınları ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ancak bu yıl yaşanan sellerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.