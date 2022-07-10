HaberlerGaleriBangladeş'ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Bangladeş'ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.
Giriş Tarihi: 10.07.2022 15:42Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 15:43