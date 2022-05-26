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Haberler Galeri Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali gövde gösterisine dönüşüyor. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek" dedi. SOLOTURK gösterisiyle bir kez daha izleyenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:43
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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST", Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" coşkuyla başladı. Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkan Natig Ritm Grubu gösteri düzenledi.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

Festivalin açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

SOLOTÜRK ŞOV YAPTI

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü'de bugün başladı. Festivalde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK uçakları gösteri yaptı.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü'de Crystal Hall'da bugün başladı.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek | SOLOTURK hayran bıraktı

2018'den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Bakü'de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.