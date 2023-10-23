Azerbaycan ve Türkiye’den askeri gövde gösterisi

Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 25 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında dostluğu, iş birliğini ve karşılıklı faaliyeti güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.