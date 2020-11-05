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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan ordusu tanklarıyla zafere yürüyor! İlk kez görüntülendi Azerbaycan ordusu tanklarıyla zafere yürüyor! İlk kez görüntülendi Azerbaycan Ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusu hedeflerini Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larıyla tek tek yok ederken karadan ilerleyen birlikler de Karabağ'ın en önemli şehirlerden biri olarak kabul edilen Şuşa'ya ulaşmayı başardı. Giriş Tarihi: 05.11.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:08
Karadan ilerleyen Azerbaycan komando ve özel kuvvet askerlerinin en büyük destekçileri ise önemli bir ateş desteği sağlayan tank ve topçular oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SABAH Gazetesi, Azerbaycan ordusunun kara savaşlarında en önemli vurucu gücü olan Zırhlı Birlikler Okuluna girdi. Gence kenti yakınlarındaki okulda bulunan binlerce asker, teorik ve pratik eğitimlerini tamamladıktan sonra cephe hattına gönderiliyor.
Yaklaşık 3 hafta süren eğitimde askerlere tankların sevk ve idaresi öğretildikten sonra gerçek mühimmatla atış ve tatbikatlar yapılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler, Karabağ'daki cephe hattına gönderiliyor.
Zırhlı Birlikler Okulu Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Kamil Allahverdiyev, "
Ermenistan ordusuna karşı havada da karada da öndeyiz. Tankçılarımız Karabağ operasyonun en ön saflarında başarıyla mücadele ediyor" dedi. "DOĞDUĞUM TOPRAKLARA ZAFERLE DÖNECEĞİM" Karabağ'da kısa sürede zafere ulaşacaklarını söyleyen Kamil Allahverdiyev sözlerine şöyle devam etti: