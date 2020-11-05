Azerbaycan ordusu tanklarıyla zafere yürüyor! İlk kez görüntülendi

Azerbaycan Ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusu hedeflerini Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larıyla tek tek yok ederken karadan ilerleyen birlikler de Karabağ'ın en önemli şehirlerden biri olarak kabul edilen Şuşa'ya ulaşmayı başardı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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