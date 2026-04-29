Ayetullah Humeyni MİT belgelerinde: "Çok gizli" dosya açıldı

AYETULLAH HUMEYNİ KİMDİR?

İran İslam Devrimi'nin mimarı olarak kabul edilen Ruhullah Humeyni, yalnızca İran'ın değil, modern Orta Doğu tarihinin de en etkili ve tartışmalı figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Destekçileri onu "devrimin lideri" olarak görürken, eleştirmenleri sert dini yönetimin kurucusu olarak değerlendiriyor.

DİN ADAMLIĞINDAN DEVRİM LİDERLİĞİNE

Tam adı Ruhullah Musavi Humeyni olan Humeyni, 1902 yılında İran'ın Humeyn kentinde doğdu. Şii İslam eğitimi aldı ve genç yaşta din adamı olarak yükseldi. Kum kentindeki dini eğitim merkezlerinde ders verdi ve zamanla Şii ulemanın önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

1960'lı yıllarda dönemin İran Şahı Mouhammed Reza Pehlevi'nin Batı yanlısı reformlarına sert şekilde karşı çıktı. Özellikle ABD ile kurulan yakın ilişkiler ve laikleşme adımları nedeniyle Şah yönetimini hedef aldı.

SÜRGÜN YILLARI

Humeyni'nin sert eleştirileri rejim tarafından tehdit olarak görüldü. 1964 yılında önce Türkiye'ye, ardından Irak'a ve daha sonra Fransa'ya sürgüne gönderildi.

Ancak sürgün yılları onun etkisini azaltmadı. Tam tersine, vaazları kasetler aracılığıyla İran'a ulaştı ve geniş halk kitleleri arasında büyük destek topladı.