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Avrupa'nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

Belarus üzerinden Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya girmek oradan da diğer üye ülkere geçmek isteyen göçmenlerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor. Kriz devam ederken Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus güçlerinin sığınmacıları Kuznica sınır kapısına yönlendirdiğini belirtti. Peki Polonya-Belarus sınırında neler oluyor? Detayları A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 13:41
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Avrupa’nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sığınmacıların Kuznica sınır kapısına gelmeye devam ettiği ve bu sığınmacıların Belarus güvenlik güçleri tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

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Avrupa’nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

Açıklamada, "Belarus tarafından Kuznica'daki sınır kapısına giderek daha fazla göçmen grubu getiriliyor" denildi.

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Avrupa’nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada ise 2 bin 100 kadar sığınmacının krizden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediği belirtildi.

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Avrupa’nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

AB-BELARUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların genişletileceğini duyurdu.

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Avrupa’nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?

Borrell, "Yaptırımlar her zaman etkilidir çünkü insanları etkiler. Zenginliklerini ve hareket kapasitelerini etkilerler. Yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız. Havayollarına, seyahat acentelerine ve sınırlarımızdaki bu yasadışı göçmen krizine dahil olan herkese tüm yaptırımları uygulamak için çerçeveyi genişleteceğiz" dedi.