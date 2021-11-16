Avrupa'nın kalbinde mülteci krizi! Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?
Belarus üzerinden Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya girmek oradan da diğer üye ülkere geçmek isteyen göçmenlerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor. Kriz devam ederken Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus güçlerinin sığınmacıları Kuznica sınır kapısına yönlendirdiğini belirtti. Peki Polonya-Belarus sınırında neler oluyor? Detayları A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:39Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 13:41