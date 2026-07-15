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Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle 99 ilin tamamında kısmen ya da tamamen su kısıtlamasına gidildi. Almanya'nın Münih kentinde de durum bundan farksız. Kentte özel havuzların doldurulması ve araçların evlerde yıkanması yasaklanırken, kuralları ihlal edenleri 50 bin euroya varan devasa cezalar bekliyor.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 1

Avrupa, iklim değişikliğinin ve yağışsız geçen mevsimlerin faturasını çok ağır bir su kriziyle ödemeye başladı. Fransa genelinde olağanüstü kuraklık nedeniyle ülkenin neredeyse tamamı kısıtlama kapsamına alınırken, Almanya'da ise kurallara uymayanlara yönelik dudak uçuklatan para cezaları yürürlüğe girdi.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 2

FRANSA'DA SU KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 3

Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti.

Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 4

43 İL KRİZ SEVİYESİNDE

Barbut, bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikamet eden vatandaşların suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı.

İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu.

Barbut, su kısıtlamalarıyla ilgili ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 5

ALMANYA'DA DA DURUM AYNI

Almanya'nın Münih kentinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.

Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte günlük su tüketiminin yeniden 360 milyon litrenin üzerine çıktığı, normal dönemde ise ortalama tüketimin yaklaşık 300 milyon litre olduğu belirtildi.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 6

Bu nedenle içme suyu, yer altı suyu ve yüzey sularının kullanımına yönelik bağlayıcı tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Düzenleme kapsamında özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 7

YASAK İHLALİNE 50 BİN EUROYA KADAR CEZA

Ev ve hobi bahçelerinin saat 09.00 ile 19.00 arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise kısıtlamadan muaf tutulacak.

Göl, nehir ve kanallardan bu amaçlarla su çekilmesi de yasak kapsamında olacak.

Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı 8

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbaharın ardından su kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını belirterek kent sakinlerine tasarruf tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Kısıtlamaların 1 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacağı, kuraklığın sürmesi halinde uzatılabileceği bildirildi.

Yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Kaynak: ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

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