Avrupa'da su seviyesi alarm verdi: Muslukları kapatacak yasaklar başladı

Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle 99 ilin tamamında kısmen ya da tamamen su kısıtlamasına gidildi. Almanya'nın Münih kentinde de durum bundan farksız. Kentte özel havuzların doldurulması ve araçların evlerde yıkanması yasaklanırken, kuralları ihlal edenleri 50 bin euroya varan devasa cezalar bekliyor.

Avrupa, iklim değişikliğinin ve yağışsız geçen mevsimlerin faturasını çok ağır bir su kriziyle ödemeye başladı. Fransa genelinde olağanüstü kuraklık nedeniyle ülkenin neredeyse tamamı kısıtlama kapsamına alınırken, Almanya'da ise kurallara uymayanlara yönelik dudak uçuklatan para cezaları yürürlüğe girdi.

FRANSA'DA SU KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLDİ Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti. Ulusal basındaki haberlere göre Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti. Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

43 İL KRİZ SEVİYESİNDE Barbut, bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikamet eden vatandaşların suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı. İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu. Barbut, su kısıtlamalarıyla ilgili ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı.