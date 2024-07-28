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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Türkiye genelinde son yıllarda başıboş köpek sorunu çok ciddi düzeyde artarken saldırılar sonucu çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Diğer yandan köpek sorunu nedeniyle turizm de baltalanırken, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye seyehat edecek vatandaşlarını kuduz riskine karşı uyarıyor Dünya genelinde bir çok ülke uyguladığı tedbirler sonrası başıboş köpek sorununu çözdü. Çok sayıda gelişmiş ülke barınaklar için vergi toplarken, hastalık riski taşıyan ve agresif köpekleri uyuttu. Dünya genelindeki uygulamaları sizler için derledik...

Giriş: 28.07.2024 08:33 Güncelleme: 28.07.2024 09:04
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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu, ciddi bir sosyal problem haline geldi. Özellikle savunmasız nitelikteki çocuklar ve kadınlar, çeteler halinde gezen köpeklerin hedefi olabiliyor.


Kırsal kesim ya da şehir içi fark etmeksizin, günün her saatinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşların görüntüleri hemen hemen her gün haberlerde yer alıyor.

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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Gruplar halinde gezen köpeklerin, oto yollara inmesi sonrası, artan ölümlü trafik kazaları ise durumun vahametini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Devletin en önemli vazifelerinden biri de hiç şüphesiz ki, vatandaşlarını olası tehlikelere karşı korumak. Ortada, özellikle çocuklar ve kadınlar için gözle görülebilir güvenlik sorunu mevcut.

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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Devlet, sokak köpekleri sorununu çözmek, vatandaşlarına daha güvenli sokaklar sunmak için kolları sıvasa da, marjinal bir azınlık süreci, bağlamından kopartmak için olağanüstü bir manipülatif tavır sergiliyor. Her fırsatta Batı'yı örnek gösteren bu kitle, Avrupa'da, başıboş sokak köpekleri sorunun nasıl halledildiğini ise ısrarla Türk kamuoyundan gizlemeye çalışıyor.

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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Trafiğin en hızlı ve akışkan olduğu otobanlarda, köpeklerin neden olduğu birçok ölümlü kaza yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkeleri, başıboş köpek sorunun nasıl çözmüş? Ülke ülke bunlara göz attık. Şimdi gelin hep beraber başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı devletleri, bu soruna nasıl çözüm bulmuş, hep beraber okuyalım...

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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

İNGİLTERE'DE MİKROÇİP TAKILIYOR

İngiltere'de, bütün köpek sahipleri, köpeklerine mikroçip taktırmak zorunda. Sokakta sahipsiz köpek görenler, belediyelere bilgi veriyor. Belediyeler o köpeği sokaktan topluyor. Mikroçip vasıtasıyla sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Bir süre barınakta, muhafaza edilen köpek, sahibi bulunmadığı takdirde uyutuluyor.

İngiltere'de köpeğin, sahibinin aranma süresi sadece bir hafta. İngiltere'de, evcil hayvan sahipleri, yer ve adres değişikliğinde bunu belediyeye bildirmek zorunda. İngiltere'de sahipsiz köpekleri sahiplendiren ve barınaklarda bakımını yapan sivil toplum kuruluşu Dogs Trust'ın 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihlerinde hazırladığı rapora göre, ülke genelinde belediyeler, ihbarlar neticesinde 17 bin 243 köpeği sokaklardan topladı. Bu köpeklerin yüzde 54'ünü sahipleri teslim alırken, yüzde 8'i başka vatandaşlarca sahiplenildi. Yüzde 1'ise uyutuldu.