Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Çok sayıda yöntem var! Para cezasından uyutmaya...

Türkiye genelinde son yıllarda başıboş köpek sorunu çok ciddi düzeyde artarken saldırılar sonucu çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Diğer yandan köpek sorunu nedeniyle turizm de baltalanırken, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye seyehat edecek vatandaşlarını kuduz riskine karşı uyarıyor Dünya genelinde bir çok ülke uyguladığı tedbirler sonrası başıboş köpek sorununu çözdü. Çok sayıda gelişmiş ülke barınaklar için vergi toplarken, hastalık riski taşıyan ve agresif köpekleri uyuttu. Dünya genelindeki uygulamaları sizler için derledik...