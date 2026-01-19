Avrupa ABD'ye savaş açmaya hazırlanıyor! Grönland için kıtanın elinde neler var?

Avrupa ABD'ye savaş açmaya hazırlanıyor! Grönland için kıtanın elinde neler var?

Wall Street Journal'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki planlarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifesi tehdidi, Brüksel'de tansiyonu yükseltti. Avrupa Birliği, misilleme tarifelerden savunma hamlelerine, hatta bugüne kadar hiç kullanılmamış "ekonomik bazuka"ya kadar uzanan geniş bir seçenek havuzunu masaya yatırdı.

ABD'nin Grönland planlarına karşı durdukları gerekçesiyle yüzde 10'luk gümrük tarifesi tehdidiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, Washington'a karşı ortak hareket etmenin yollarını arıyor. WSJ'nin aktardığına göre, Avrupa başkentlerinde "bu kez geri adım atılmamalı" görüşü giderek güçleniyor.

BRÜKSEL'DE KRİZ TOPLANTISI: MİSİLLEME MASADA WSJ'nin haberine göre, Avrupa Birliği büyükelçileri Brüksel'de yaptıkları kriz toplantısında ABD'ye karşı izlenebilecek olası senaryoları ele aldı. Diplomatik kaynaklar, henüz nihai bir karar alınmadığını ancak "tüm seçeneklerin" tartışıldığını belirtiyor. AB, daha önce ABD menşeli 100 milyar doları aşan ürün listesi hazırlamış, ancak Washington'la varılan geçici ticaret uzlaşısı nedeniyle bu dosyayı rafa kaldırmıştı. Şimdi aynı liste yeniden gündemde.

MİSİLLEME TARİFELERİ GERİ DÖNER Mİ? Sakızdan motosiklete, yer fıstığından çeşitli tüketim ürünlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ABD mallarına ek vergi getirilmesi ihtimali masada. Analistler, Grönland gibi jeopolitik bir konuda ticaretin baskı aracı olarak kullanılmasının Avrupa'yı daha sert adımlar atmaya zorlayabileceğini ifade ediyor. Ancak Brüksel kulislerinde, böyle bir adımın "karşılıklı tırmanma" riskini beraberinde getireceği de açıkça dile getiriliyor.

HİÇ KULLANILMADI: AVRUPA'NIN "EKONOMİK BAZUKASI" WSJ'nin dikkat çektiği en kritik başlıklardan biri ise AB'nin bugüne kadar hiç devreye sokmadığı "anti-zorlama aracı". Brüksel'de "bazuka" olarak anılan bu mekanizma, ekonomik baskıya maruz kalan AB'nin çok daha sert karşılıklar vermesinin önünü açıyor. Bu araç devreye sokulursa: ABD hizmetlerine ek kısıtlamalar, Fikri mülkiyet haklarında sınırlamalar, Amerikan şirketlerinin Avrupa'daki kamu ihalelerinden dışlanması

gibi adımlar mümkün hale geliyor. Eski bir AB ticaret yetkilisi WSJ'ye yaptığı değerlendirmede, "Eğer bu araç bir gün kullanılacaksa, tam da bu tür bir baskı için tasarlandı" ifadelerini kullandı.