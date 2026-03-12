Atış poligonunda veliaht provası: Kim Jong-un kızını sahaya çıkardı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarette yeni üretim tabancaları bizzat test etti. Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflarda Kim'e, son dönemde sık sık kamuoyunun karşısına çıkan genç kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.
Reuters ve Kuzey Kore'nin resmi ajansı Korean Central News Agency tarafından aktarılan bilgilere göre Kim, çarşamba günü hafif silah üretimi yapan bir mühimmat fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.
ATIŞ POLİGONUNDA YENİ TABANCALAR DENENDİ
Ziyaret sırasında Kim Jong Un'un üretim hattını denetlediği ve kısa süre önce üretime giren yeni tabancaları atış poligonunda test ettiği belirtildi.
Devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Kim'in genç kızı Ju Ae'nin de askeri yetkililerle birlikte tabanca ile atış yaptığı anlar oldu.
Fotoğraflarda baba ve kızın siyah deri ceketler giydiği görülürken, bu görüntü Kuzey Kore'de sıkça liderlik ve otorite sembolü olarak yorumlanıyor.
Kim Jong Un fabrikanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu fabrika ordunun savaş etkinliğini artırmada çok önemli bir rol oynuyor."