Atış poligonunda veliaht provası: Kim Jong-un kızını sahaya çıkardı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarette yeni üretim tabancaları bizzat test etti. Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflarda Kim'e, son dönemde sık sık kamuoyunun karşısına çıkan genç kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.

Reuters ve Kuzey Kore'nin resmi ajansı Korean Central News Agency tarafından aktarılan bilgilere göre Kim, çarşamba günü hafif silah üretimi yapan bir mühimmat fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

ATIŞ POLİGONUNDA YENİ TABANCALAR DENENDİ

Ziyaret sırasında Kim Jong Un'un üretim hattını denetlediği ve kısa süre önce üretime giren yeni tabancaları atış poligonunda test ettiği belirtildi.

Devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Kim'in genç kızı Ju Ae'nin de askeri yetkililerle birlikte tabanca ile atış yaptığı anlar oldu.

Fotoğraflarda baba ve kızın siyah deri ceketler giydiği görülürken, bu görüntü Kuzey Kore'de sıkça liderlik ve otorite sembolü olarak yorumlanıyor.

Kim Jong Un fabrikanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu fabrika ordunun savaş etkinliğini artırmada çok önemli bir rol oynuyor."

Kuzey Kore lideri ayrıca fabrikanın üretim kapasitesinin uzun vadeli bir perspektifle genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

NÜKLEER GÜCÜN YANINDA KLASİK ORDUYU GÜÇLENDİRME HAMLESİ

Uzmanlara göre Pyongyang son yıllarda nükleer ve balistik füze programlarına ağırlık verirken şimdi konvansiyonel askeri kapasitesini modernize etmeye çalışıyor.

Devlet medyası kısa süre önce Kim Jong Un'un yeni hizmete giren bir destroyerden stratejik seyir füzesi testini izlediğini de duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Kuzey Kore'nin yalnızca nükleer caydırıcılığa değil aynı zamanda klasik silah sistemlerine de yatırım yaptığını gösteriyor.

JU AE GİDEREK DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Yaklaşık 13 yaşında olduğu düşünülen Ju Ae, ilk kez 2022 yılında bir kıtalararası balistik füze testinde babasının yanında görülmüştü.

O tarihten bu yana genç kız:

  • füze testlerine
  • askeri törenlere
  • fabrika ziyaretlerine
  • diplomatik programlara babasıyla birlikte katılıyor.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi National Intelligence Service geçen ay milletvekillerine verdiği brifingde Ju Ae'nin bazı politika konularında görüş bildirdiğine dair işaretler bulunduğunu açıkladı.

Bu durum, Ju Ae'nin rejim içinde giderek daha önemli bir rol üstlenebileceği yorumlarına yol açtı.

KİM HANEDANINDA TAHT TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ju Ae'nin kamuoyundaki görünürlüğünün artması, Kuzey Kore'de iktidarın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre bu durum, yıllardır rejimin en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ile ilgili senaryoları da yeniden gündeme taşıdı.

Kim Yo Jong uzun süredir:

  • rejimin propaganda stratejisini yöneten isimlerden biri
  • diplomatik mesajların taşıyıcısı
  • ABD ve Güney Kore'ye yönelik sert açıklamaların mimarı olarak görülüyor.
Bu nedenle bazı analistler, Kuzey Kore'de gelecekte hanedan içi bir güç mücadelesi yaşanabileceğini öne sürüyor.

Kim hanedanı üç kuşaktır ülkeyi yönetirken, Ju Ae'nin gerçekten veliaht olarak hazırlanması halinde Kuzey Kore tarihinde ilk kez dördüncü nesil liderlik gündeme gelebilir.

