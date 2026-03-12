Atış poligonunda veliaht provası: Kim Jong-un kızını sahaya çıkardı

O tarihten bu yana genç kız: füze testlerine

askeri törenlere

fabrika ziyaretlerine

diplomatik programlara babasıyla birlikte katılıyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi National Intelligence Service geçen ay milletvekillerine verdiği brifingde Ju Ae'nin bazı politika konularında görüş bildirdiğine dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Bu durum, Ju Ae'nin rejim içinde giderek daha önemli bir rol üstlenebileceği yorumlarına yol açtı.

KİM HANEDANINDA TAHT TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE Ju Ae'nin kamuoyundaki görünürlüğünün artması, Kuzey Kore'de iktidarın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu durum, yıllardır rejimin en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ile ilgili senaryoları da yeniden gündeme taşıdı.

Kim Yo Jong uzun süredir: rejimin propaganda stratejisini yöneten isimlerden biri

diplomatik mesajların taşıyıcısı

ABD ve Güney Kore'ye yönelik sert açıklamaların mimarı olarak görülüyor.

Bu nedenle bazı analistler, Kuzey Kore'de gelecekte hanedan içi bir güç mücadelesi yaşanabileceğini öne sürüyor.

Kim hanedanı üç kuşaktır ülkeyi yönetirken, Ju Ae'nin gerçekten veliaht olarak hazırlanması halinde Kuzey Kore tarihinde ilk kez dördüncü nesil liderlik gündeme gelebilir.