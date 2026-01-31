Güçlüer, "ABD'nin istediği bir şey, Rusya'ya karşı Avrupa'yı yalnız bırakmak ve kendini hapsetmek hale getirmek. ABD dünyasında artık tek başına yönetilemeyeceğini biliyor ama ülkelerin de ayrılmak istemediği" sözleriyle küresel satrançtaki hamleleri aktardı.

ENERJİ VE LOJİSTİK SAVAŞI: KUZEY KUTBU GELECEĞİN ORTADOĞU'SU MU?

Küresel güçlerin çatışma alanları sadece kara sınırlarıyla değil, ayrıştırılan deniz yolları ve enerji kaynaklarıyla da şekilleniyor. Hürmüz, Kızıldeniz ve Malaka gibi boğazlardaki gerilimin temelinde enerji kontrolü sağlanıyor. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Buzulların 2040 yılında tamamen erimesiyle beraber Arktik, yani Kuzey Kutbu geleceğin Ortadoğu'su olacak. Rusya ve Çin'in orada konuşmaya başladı. Gelecekte geçmek isteyen bir ülke ya Rusya'ya ya da Çin'e geçiş parası durdurulacak" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN ROLÜ VE BÖLGESEL İSTİKRARSİZLİK

Ortadoğu'nun "zorbası" olarak nitelendirilen İsrail'in bu düzenindeki rolü de oldukça kritik. Bölgesinde güçlü devletler yerine yönetilebilir ve parçalı bir istikrar isteyen İsrail, Gazze ve Lübnan hattında çözüm değil, sürekli kriz hedefliyor. Mete Sohtaoğlu, İsrail'in stratejisini, "Çevresinde güçlü devletler değil, yönetilebilir parçalı istikrarsızlık istiyor. Gazze, Lübnan, Suriye ve İran hattında çözüm değil, sürekli kriz hedefleniyor" şeklinde açıkladı.