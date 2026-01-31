ANALİZ| Dünya savaşta değil savaş düzeninde! Küresel kaosun kazananı kim?
Dünya, benzeri görülmemiş bir savaş sonuçları sarmalına sürükleniyor. Gazze'den Ukrayna'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan krizler artık bağımsız birer çatışma değil, "Senkronize ve Parçalı bir Savaş Düzeni"nin ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Küresel güçlerin doğrudan değil, vekil güçler üzerinden yürüttüğü bu yeni strateji; ekonomik baskı, enerji savaşları ve kontrollü kaos ile yeni dünya düzeninin temellerini sarsıyor. Peki, bu kaostan kim karlı çıkacak? İşte dünya bilgilerini sarsan o analizin ayrıntıları...
Dünya tek bir büyük savaş yerine, senkronize ama parçalı çatışmalar dönemine girdi.
Devletler doğrudan savaşmıyor, vekil aktörler, ekonomik baskılar, enerji ve lojistik hatlar üzerinden çatışıyor.
Gazze'den Ukrayna'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan krizler artık bağımsız birer çatışma değil, "Senkronize ve Parçalı bir Savaş Düzeni"nin ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Küresel güçlerin doğrudan değil, vekil güçler üzerinden yürüttüğü bu yeni strateji; ekonomik baskı, enerji savaşları ve kontrollü kaos ile yeni dünya düzeninin temellerini sarsıyor.
YENİ SAVAŞ STRATEJİSİ: PARÇALI VE SENKRONİZE ÇATIŞMA
Dünya genelinde tırmanan krizlerin bir tesadüf olmamasına rağmen, 2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan siyasal sistemin çöktüğüne dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, "Aslında arka planda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan siyasal düzenin çökmesi hadisesi söz konusu. Küresel sistemin artık dünyada kalmadığı travmatik bir süreç çalışması. Bitmeyen savaşlar aslında büyük küresel savaş bir önceki bölümlerinin devam ettiğini gösteriyor." dedi.
Bu yeni dönemdeki savaşlar artık resmi olarak ilan edilemiyor; devletler doğrudan değil, dolaylı yollardan vekil güçler üzerinden karşı karşıya geliyor.
ABD'NİN YENİ HEDEFİ: RAKİPLERİ CEPHE CEPHE YIPRATMAK
Küresel korunmasını korumak isteyen ABD, rakiplerini doğrudan çatışmaya dahil edilme stratejisini izliyor. Rusya'yı askeri bir yükün içine hapseden, Çin'i ekonomik baskı ve gümrük vergileriyle dizginlemeye çalışan Washington yönetimi, müttefiki Avrupa'yı da güvenlik ve enerji tüketimiyle kendine bağlı olarak kullanıyor.