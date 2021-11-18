Altı haftada ayrışıyor! Cesetten beslenen tabut
Dünyanın en büyük ortak sorunlarından biri olan küresel ısınma nedeniyle atılan çevreci adımlar büyük önem taşıyor. Son olarak üretilen 'canlı tabut' ise akıllara durgunluk verdi. Hollandalı bir girişimci tarafından üretilen tabutun fiyatı ise 1495 euro yani yaklaşık 18 bin liradan alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2021
13:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
13:58
2007'de Çernobil'in enkazını inceleyen bilim insanları radyasyon "yiyebilen" bir mantar türü keşfetti. Araştırmacılar o zamandan beri, mantarların çevreci yollarla kullanılmasını araştırıyorlar.
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Hollandalı mucit Bob Hendrikx ise geleneksel ahşap tabutlara alternatif olarak, yer altında yaşayan mantarların gücünden faydalandığı çevreci bir gömülme yöntemi icat etti.
Hendrikx, "canlı tabut" adını verdiği oluşumun yalnızca karbon negatif olmadığını, aynı zamanda normal bir ahşap tabut için gereken 20 yıl yerine altı haftada ayrıştığını söyledi. Bununla birlikte tabut, vücudu parçalayarak doğanın ölüye ait besinler emme sürecini hızlandırıyor.
Bununla birlikte, ABD'de uygulanan bazı cenaze yöntemleri çevreye oldukça zarar veriyor. Kar amacı gütmeyen Yeşil Mezar Konseyi'ne göre, yalnızca ABD'de definler için her yıl 4 milyon galondan fazla mumyalama sıvısı kullanılıyor. Mumyalama sıvısı, toprağa sızabilen formaldehit gibi toksik bileşenler içeriyor.
MEVCUT GÖMME SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL Cesetleri yakmak ise atmosfere önemli miktarda karbon ve vücuttaki ağır metallerin salınmasına neden oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2014 yılında diş dolgularında bulunan yaklaşık 2 ton cıvanın ölü yakma nedeniyle yayıldığını hesapladı.