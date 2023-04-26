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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bu sefer geçtiğimiz günlerde TSK'ya teslim edilen Altay tankı gündem oldu. Türk Savunma Sanayii ile ilgili açıklama yapan bir Yunan profesör "Erdoğan'ın amacı tamamen dışa bağımsız olmak. Avrupa bu gelişmelerden sonra Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:48
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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Türkiye Savunma Sanayii'ndeki gelişmeler Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın ilk drone gemisi olarak geçen TCG Anadolu'nun ardından ise bu defa Yunan basınında Türk tankı Altay vardı.

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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Altay'ı test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) verdiğinden bahsederek "Yeni Türk tankı teslim edildi: Başka ne planlıyorlar?" sorusu soruldu.

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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Ardından Başkan Erdoğan'ın tankın teslimi sırasında, "Kendi üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemeyi seçtik. Hedefimiz tam bağımsız bir savunma sanayi" dediğine dikkat çekildi.

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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Haberin devamında ise Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsedildi. Şimdilerde Yunan medyası gözünü yarına dikmiş durumda. Akkuyu Nükleer Santrali yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferanslı katılımıyla Başkan Erdoğan tarafından açıklacak.

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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

Yunan medyasında konuşan Mora Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Diplomasi ve Uluslararası Örgütlenme Profesörü Antonis Klapsis durumla ilgili Yunan medyasına konuştu. Klapsis olası gelişmelerden sonra Avrupa güçlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koştuğunu ifade etti.