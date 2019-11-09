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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı
Berlin'i ve Almanya'yı 28 yıl boyunca ayıran Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasının ardından 30 yıl geçti. Yıkılan Berlin Duvarı'nın bulunduğu bölgede, duvarın yıkılışının yıldönümü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi. Tören Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:55
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