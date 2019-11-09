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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Berlin'i ve Almanya'yı 28 yıl boyunca ayıran Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasının ardından 30 yıl geçti. Yıkılan Berlin Duvarı'nın bulunduğu bölgede, duvarın yıkılışının yıldönümü nedeniyle kutlama töreni düzenlendi. Tören Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:55
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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılını kutluyor, uluslararası haber ajansları peş peşe fotoğraflar servis ediyor.

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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki törenler öncesi çok geniş güvenlik önlemleri alındı, maskeli sniperlar yüksek noktalara yerleştirildi. Aynı zamanda devriye gezen askerler de vardı.

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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Tören Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde gerçekleşti.
Konuklar arasında Polonya lideri Andrzej Duda, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Macaristan lideri Janos Ader, Slovakya lideri Zuzana Caputova ve ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell de vardı.

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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Liderler ellerinde sarı güllerle yürüdü ve Berlin Duvarı'na çiçek bıraktı. Bu sırada foto muhabirleri deklanşörlere arka arkaya bastı.

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Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Törene katılan Almanlar da kırmızı ve sarı güllerle duvara kadar yürüdü. Duvar çiçek bahçesine döndü.