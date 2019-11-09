Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutladı

Tören Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konuklar arasında Polonya lideri Andrzej Duda, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Macaristan lideri Janos Ader, Slovakya lideri Zuzana Caputova ve ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell de vardı.



