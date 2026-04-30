Alman dergi Der Spiegel'den sosyal medya yasasında Türkiye'ye çifte standart

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel'in sosyal medya düzenlemelerine yaklaşımı tartışma yarattı. Türkiye'deki düzenlemeyi "tartışmalı" olarak sunan derginin, Almanya, Fransa ve Yunanistan'daki benzer adımları ise daha olumlayıcı ve normalleştirici bir dille aktarması dikkat çekti.

Der Spiegel, Almanya'daki gelişmeleri aktarırken, "14 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı nihayet geliyor mu?" ifadesini kullanarak düzenlemeyi adeta beklenen bir adım gibi sundu.

DER SPİEGEL'DEN TÜRKİYE'YE ÇİFTE STANDART!
Haberde, Almanya'da merkez sol çizgideki Sosyal Demokrat Parti (SPD), sosyal medya kullanımına yönelik daha katı kurallar talep ederken, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve onun Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) içinde de belirli şartlar altında düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi yönünde beklentiler olduğu vurgulandı. Bu dil, düzenlemeyi eleştirmekten ziyade meşrulaştıran ve teşvik eden bir çerçeve çiziyor.

FRANSA VE YUNANİSTAN'A OLUMLU ÇERÇEVE

Fransa için kullanılan dil de benzer şekilde dikkat çekici. Der Spiegel, "Fransa Senatosu gençler için sosyal medya yasağını onayladı" diyerek haberi nötr ve kurumsal bir çerçevede sunuyor.

Yunanistan için ise, "15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklamayı planlıyor" ifadeleriyle düzenleme, küresel bir trendin parçası olarak aktarılıyor. Hatta Avustralya'nın model gösterildiği vurgulanarak bu adımların uluslararası bir norm haline geldiği izlenimi veriliyor.

TÜRKİYE'YE GELİNCE: "TARTIŞMALI" VE ŞÜPHECİ DİL

Aynı yayın organı Türkiye söz konusu olduğunda ise dil tamamen değişiyor. Der Spiegel, "Türk Parlamentosu tartışmalı sosyal medya yasağına onay verdi" başlığını kullanarak daha en baştan okuyucuya olumsuz bir çerçeve sunuyor.

Haberde, düzenlemenin çocukları koruma amacı taşıyıp taşımadığı sorgulanırken, eleştirmen görüşleri öne çıkarılarak bunun "çevrim içi gözetim" aracı olabileceği yönünde yorumlara yer veriliyor.

AYNI YASA, FARKLI BAŞLIK: MEDYA DİLİNDE ÇİFTE STANDART

Ortaya çıkan tablo açık:

Almanya'da "nihayet gelen" bir düzenleme
Fransa'da "onaylanan" bir karar
Yunanistan'da "planlanan" bir adım
Türkiye'de ise "tartışmalı" bir yasa

Aynı içerikteki düzenlemelerin, ülkeye göre farklı tonlarla sunulması medya dilindeki çifte standardı gözler önüne seriyor.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: ALGI YÖNETİMİ

Bu yaklaşım, yalnızca haber dili tercihi değil; aynı zamanda kamuoyunu yönlendirme gücü taşıyan bir algı yönetimi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de çocukların korunmasına yönelik bir düzenleme "şüpheli" ve "tartışmalı" olarak sunulurken, Avrupa'daki benzer uygulamaların normal ve hatta gerekli adımlar gibi gösterilmesi, uluslararası medya etiği açısından da ciddi soru işaretleri doğuruyor.

