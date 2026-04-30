Alman dergi Der Spiegel'den sosyal medya yasasında Türkiye'ye çifte standart

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 13:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel'in sosyal medya düzenlemelerine yaklaşımı tartışma yarattı. Türkiye'deki düzenlemeyi "tartışmalı" olarak sunan derginin, Almanya, Fransa ve Yunanistan'daki benzer adımları ise daha olumlayıcı ve normalleştirici bir dille aktarması dikkat çekti.

Der Spiegel, Almanya'daki gelişmeleri aktarırken, "14 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı nihayet geliyor mu?" ifadesini kullanarak düzenlemeyi adeta beklenen bir adım gibi sundu. DER SPİEGEL'DEN TÜRKİYE'YE ÇİFTE STANDART!

Haberde, Almanya'da merkez sol çizgideki Sosyal Demokrat Parti (SPD), sosyal medya kullanımına yönelik daha katı kurallar talep ederken, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve onun Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) içinde de belirli şartlar altında düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi yönünde beklentiler olduğu vurgulandı. Bu dil, düzenlemeyi eleştirmekten ziyade meşrulaştıran ve teşvik eden bir çerçeve çiziyor.

FRANSA VE YUNANİSTAN'A OLUMLU ÇERÇEVE Fransa için kullanılan dil de benzer şekilde dikkat çekici. Der Spiegel, "Fransa Senatosu gençler için sosyal medya yasağını onayladı" diyerek haberi nötr ve kurumsal bir çerçevede sunuyor.

Yunanistan için ise, "15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklamayı planlıyor" ifadeleriyle düzenleme, küresel bir trendin parçası olarak aktarılıyor. Hatta Avustralya'nın model gösterildiği vurgulanarak bu adımların uluslararası bir norm haline geldiği izlenimi veriliyor.