Alman basınından dikkat çeken analiz: NATO’nun beyni Türkiye!
Türk savunma sanayii, İHA'ların ötesine geçerek NATO'nun dijital komuta ve iletişim sistemlerinin merkezine yerleşti. Almanya merkezli next24 haber sitesi, NATO'nun modern savaş altyapısında kritik bu rolün Türkiye'ye emanet edildiğini yazdı.
Uluslararası kamuoyunda Türkiye denildiğinde çoğu zaman insansız hava araçları öne çıkarken, Alman basınına göre asıl büyük dönüşüm NATO'nun dijital omurgasında yaşanıyor.
Almanya merkezli next24, Türk savunma şirketi Havelsan'ın, NATO'nun en kritik yazılım projelerinden birini üstlenmesini "tarihi bir kırılma" olarak nitelendirdi.
NATO'NUN DİJİTAL KALBİ TÜRK MÜHENDİSLERİNE EMANET
Analize göre Havelsan, NATO için geliştirilecek "Tactical Data Link Management" yazılımını üretmekle görevlendirildi. Askeri çevrelerde "iletişimin dijital beyni" olarak tanımlanan bu sistem, savaş uçakları, deniz unsurları ve kara birlikleri arasındaki anlık veri akışını yönetiyor.
Söz konusu yazılım sayesinde Link 11, Link 16 ve Link 22 veri ağları tek merkezden koordine edilecek; NATO bünyesindeki tüm unsurlar aynı anda ortak bir harekât resmi görebilecek.
ALMAN ANALİZİ: KÜRESEL DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
next24'ün haberinde dikkat çekilen bir diğer nokta ise Havelsan'ın bu projeyi küresel teknoloji devlerini geride bırakarak kazanması oldu. Ocak 2026'da yapılan teknik değerlendirmelerde Türk şirketinin canlı testlerde en yüksek puanı aldığı vurgulandı.
Alman basınına göre NATO'nun böylesine hassas bir sistemi Türkiye'ye teslim etmesi, sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir güven mesajı anlamına geliyor.
ELEKTRONİK HARP ALTINDA BİLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM
Analizde, Havelsan yazılımının en kritik özelliğinin yoğun elektronik karıştırma ve siber saldırı ortamlarında dahi veri akışını sürdürebilmesi olduğu belirtiliyor. Bu da Türkiye'yi, NATO'nun yalnızca bir üyesi değil, dijital güvenliğinin ana taşıyıcılarından biri haline getiriyor.