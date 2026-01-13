Alman basınından dikkat çeken analiz: NATO’nun beyni Türkiye!

Almanya merkezli next24, Türk savunma şirketi Havelsan'ın, NATO'nun en kritik yazılım projelerinden birini üstlenmesini "tarihi bir kırılma" olarak nitelendirdi.

Söz konusu yazılım sayesinde Link 11, Link 16 ve Link 22 veri ağları tek merkezden koordine edilecek; NATO bünyesindeki tüm unsurlar aynı anda ortak bir harekât resmi görebilecek.

Analize göre Havelsan, NATO için geliştirilecek "Tactical Data Link Management" yazılımını üretmekle görevlendirildi. Askeri çevrelerde "iletişimin dijital beyni" olarak tanımlanan bu sistem, savaş uçakları, deniz unsurları ve kara birlikleri arasındaki anlık veri akışını yönetiyor.

ALMAN ANALİZİ: KÜRESEL DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

next24'ün haberinde dikkat çekilen bir diğer nokta ise Havelsan'ın bu projeyi küresel teknoloji devlerini geride bırakarak kazanması oldu. Ocak 2026'da yapılan teknik değerlendirmelerde Türk şirketinin canlı testlerde en yüksek puanı aldığı vurgulandı.

Alman basınına göre NATO'nun böylesine hassas bir sistemi Türkiye'ye teslim etmesi, sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir güven mesajı anlamına geliyor.