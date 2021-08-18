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Afganistan'dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban'dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

Son dakika haberlere göre, yerel medya ABD uçağından Kabil Havalimanı pistine düşen yeni kurbanların görüntüsünü yayınladı, Washington mahsur kalan 11 bin ABD'linin tahliyesi için tarih verdi. Kabil sokaklarında kaydedilen bir video ise, Taliban'ın verdiği mesajların aksine gerçek yüzünü gösterdi.Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 12:31
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Afganistan’dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban’dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.

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Afganistan’dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban’dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

KADINLARA ÇAĞRI YAPMIŞLARDI

Fox News, öldürülen kadının fotoğrafını da okurları ile paylaştı. Bu görüntü kısa sürede dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

Sosyal medyada da yayınlan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan edip, kadınlara yönetime katılmaları çağrısı yaptığı gün olan dün gerçekleşti.

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Afganistan’dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban’dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

TALİBAN AF İLAN ETTİ

Dün Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etmişti.

Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullanmıştı

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuşmuştu.

Aynı gün 2004 yılında Afganistan'da kurulan TOLO News kanalı, kadın spikerlerle yayınlarına yeniden başlamış, kadın sunucu canlı yayında bir Taliban üyesini ağırlamıştı.

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Afganistan’dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban’dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

Taliban'ın yalnızca dokuz günde tüm vilayetleri ele geçirip başkent Kabil'e girmesiyle Afganistan'dan kaçış başlarken, yıllarca yalnızca sesi duyulan örgütün gizemli ismi ilk kez yüzünü dünyaya gösterdi.

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Afganistan’dan dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Taliban’dan burka giymeyen Afgan kadına infaz

Afganistan'da yönetim değiştikten sonra Taliban'ın siyasi lideri Molla Abdulgani Baradar, ülkeye döndü. Katar'ın başkenti Doha'daki barış görüşmelerini yürüten Baradar ve yanındakiler Kandahar'a indi.