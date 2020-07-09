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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Son dakika haberine göre, Donald Trump'ın yeğeni Mary tartışmalara neden olan kitabında, ABD Başkanı'nın uzun yıllar babasının duygusal tacizine maruz kaldığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 12:39
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aile yaşantısına ışık tutan bir kitap yayımlanacak.

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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından yazılan kitaba ilişkin son iddia ise ABD Başkanı'nın uğradığı tacizi konu alıyor.

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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Mary Trump'a göre ABD Başkanı Trump uzun yıllar boyunca babası Fred Trump'ın baskılarıyla karşılaştı.

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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Klinik psikolog olan Mary Trump'ın basına yansıyan analizine göre Fred Trump, oğlunu yıllarca duygusal olarak taciz etti.

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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Babası nedeniyle ABD Başkanı'nın çocukluğu korku içerisinde geçti.