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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
Son dakika haberine göre, Donald Trump'ın yeğeni Mary tartışmalara neden olan kitabında, ABD Başkanı'nın uzun yıllar babasının duygusal tacizine maruz kaldığını öne sürdü.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 12:39
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı
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ABD'yi sarsan iddia: Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı