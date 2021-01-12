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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

ABD'de yaşanan kanlı kongre binası baskını tartışılmaya devam ediyor. Baskının neden engellenemediği sorusuna yanıt aranırken, olayın Simpsonlar dizisinde aylar önce işlendiği ortaya çıktı. Peki Simpsonlar koronavirüs salgını dahil bir çok olayı önceden nasıl biliyordu? İşte o çarpıcı detaylar ve korkutan Simpsons kehanetleri…

A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:58
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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons dizi filmi ABD kongresine yapılan kanlı baskınla yeniden gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

ABD'de eylemcilerin kongre binasını istila ettiği olayların Simpsons dizisinde aylar önce gösterildiği ortaya çıktı.

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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

Kongre binasına giren kafasında miğfer olan göstericinin görüntüsüyle The Simpsons dizisinde üzerinde vali yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın görüntüsü ABD'de gündem oldu.

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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

Gündem olan bir başka görsel de kongre binasından kürsü çalan eylemcinin fotoğrafıyla Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

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ABD’yi karıştıran dizi film! Simpsonlar kongre işgalini nasıl bildi? Komplo teorisi mi gerçek mi? İşte korkutan Simpsons kehanetleri...

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran The Simpsons dizisi geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerini yayınlamış, koronavirüs salgınını da bilmişti.