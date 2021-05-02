ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

Ukrayna-Rusya sınırındaki savaş ortamına ABD ve NATO'nun da dahil olması gerginliği artırdı. Dünyanın yakından takip ettiği bölgede Rusya müttefiki Belarus'a çok sayıda savaş uçağı gönderdi. Ukrayna'yı savunmak isteyen ABD ise yeni bir hamle daha yaptı. Savaş jetlerini havalandıran ABD, Vilyuchinsk kentindeki Rus deniz üssünü taciz etti.