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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

Ukrayna-Rusya sınırındaki savaş ortamına ABD ve NATO'nun da dahil olması gerginliği artırdı. Dünyanın yakından takip ettiği bölgede Rusya müttefiki Belarus'a çok sayıda savaş uçağı gönderdi. Ukrayna'yı savunmak isteyen ABD ise yeni bir hamle daha yaptı. Savaş jetlerini havalandıran ABD, Vilyuchinsk kentindeki Rus deniz üssünü taciz etti.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 13:05
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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

ABD ile Rusya'nın Karadeniz'deki gerginliği her geçen gün artıyor. Adeta Ukrayna'nın dışına çıkan olaylarda ABD ve Rusya karşı karşıya geldi. Son olarak ABD savaş jetlerinin kasıtlı olarak Rus deniz üssünü taciz etmesi Moskova'yı alarma geçirdi.

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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

Kırım ve Ukrayna sınırında Nisan ayında NATO'ya gözdağı veren Rusya, Defender Europe 2021 tatbikatı öncesinde müttefiki Belarus'a çok sayıda savaş uçağı sevk ediyor. Rus medyası, 18 adet Su-30 ve Su-35 jetinin Rusya lideri Vladimir Putin'in Doğu Avrupa'daki tek değerli müttefiki Aleksandr Lukaşenko'nun ülkesine gönderileceğini yazdı.

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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

Kırım çevresinde onlarca savaş uçağı bırakan ve NATO'nun devasa tatbikatı Defender Europe 2021'i adım adım izleyeceğini ilan eden Moskova, sınırına konuşlandırılan F-35'lerden de rahatsız. Rusya, NATO'nun sayıları 30'u bulan F-35 jetlerini Estonya'ya tatbikat için göndermesinden ve savaş uçaklarının ilk kez Baltık bölgesinde uçmasından hoşnut olmadığını gizlemedi.

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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

26 ÜLKE RUSYA'YA KARŞI
ABD'nin başını çektiği NATO güçleri, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 26 farklı ülkenin katılımıyla 16 Avrupa ülkesinde Rusya'ya karşı muhtemel bir savaşı canlandıracak.

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ABD'nin savaş jetleri Rus deniz üssünü taciz etti! Dünya basını savaş bekliyor

Nisan ayı içerisinde Rus ordusunun Kırım'daki tatbikatını yerinde izleyen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askerlerine NATO'nun vereceği gözdağı için "Derhal müdahalede bulunmaya hazır olun" dedi.