ABD'nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005'teki katliamından kan donduran görüntüler

DAKİKALAR İÇERİSİNDE KATLİAM!

Buna göre ABD askerleri, katliamda en küçüğü 3 yaşındaki bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir erkek olmak üzere toplam 24 sivili dakikalar içerisinde öldürdü, cesetleri numaralandırdı ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekti.