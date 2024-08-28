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ABD'nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005'teki katliamından kan donduran görüntüler

Amerikan askerleri tarafından 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil katledilmişti. Korkunç katliamın boyutu ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. ABD ordusunun bugüne kadar sakladığı o kareler Amerikan New Yorker dergisinin ABD ordusuna açtığı dava sonucunda fotoğraflar ilk kez dergi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı. İşte o katliamın kareleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:15
ABD’nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005’teki katliamdan kan donduran görüntüler

Amerikan askerlerinin 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 sivili öldürdüğü katliama ilişkin ABD ordusunun bugüne kadar sakladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

ABD’nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005’teki katliamdan kan donduran görüntüler

ABD SAKLADI DERGİ ORTAYA ÇIKARDI

Amerikan New Yorker dergisinin fotoğraflarla ilgili ABD ordusuna açtığı dava sonucunda fotoğraflar ilk kez dergi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı. Derginin haberinde, 19 Kasım 2005 tarihinde Hadisa kentinde Amerikan askerlerini taşıyan bir aracın saldırıya uğramasının ardından ABD askerlerinin o bölgede bulunan evlere girerek 24 sivili katlettiği güne ilişkin detaylar aktarıldı.

ABD’nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005’teki katliamdan kan donduran görüntüler

DAKİKALAR İÇERİSİNDE KATLİAM!

Buna göre ABD askerleri, katliamda en küçüğü 3 yaşındaki bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir erkek olmak üzere toplam 24 sivili dakikalar içerisinde öldürdü, cesetleri numaralandırdı ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekti.

ABD’nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005’teki katliamdan kan donduran görüntüler

New Yorker dergisi, katliamda öldürülen kişilerin aileleriyle birlikte ABD ordusuna açtığı davada, yıllardır kamuoyundan saklanan fotoğrafların gün yüzüne çıkmasını talep etti ve yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından ordu bu fotoğrafları dergiye iletmek zorunda kaldı.

ABD’nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005’teki katliamdan kan donduran görüntüler

İŞTE KAN DONDURAN O GÖRÜNTÜLER

Derginin yayımladığı fotoğraf karelerinden birinde 5 yaşında Zeynep Yunus Salim adında bir kız çocuğu başından vurulmuş halde ve sırtında ABD askerleri tarafından "11" yazısı yazılmış şekilde görünüyor. Bir başka karede ise adının Ayda Yasin Ahmed olduğu belirtilen bir kadın, aynı yatakta çocuklarının cesetleriyle birlikte kanlar içinde yer alıyor. Fotoğrafta yer alan kurbanların isimlerinin Saba (10), Ayşe (3), Zeynep (5), Muhammed (8) ve Ayda olduğu belirtildi.