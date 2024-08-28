28 Ağustos 2024, Çarşamba
ABD'nin sakladığı o fotoğraflar ortaya çıktı! 2005'teki katliamından kan donduran görüntüler
Amerikan askerleri tarafından 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil katledilmişti. Korkunç katliamın boyutu ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. ABD ordusunun bugüne kadar sakladığı o kareler Amerikan New Yorker dergisinin ABD ordusuna açtığı dava sonucunda fotoğraflar ilk kez dergi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı. İşte o katliamın kareleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:15