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Haberler Galeri ABD'nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

ABD'nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

Sözde Amerikan rüyası ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların görüntüleriyle yıkıldı. Kentteki bağımlıların içler acısı görüntüleri dünya basınında yer buldu. Görüntüler adeta The Walking Dead adlı diziyi akıllara getirdi.

Giriş Tarihi: 05.09.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 13:18
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ABD’nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

ABD'de artan uyuşturucu kullanımı sokakların görüntülenmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Milyonlarca gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu ABD'de The Walking Dead isimli diziyi andıran görüntüler kaydedildi.

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ABD’nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

Dünya basınında yer alan uyuşturucu bağımlıların görüntüleri sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

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ABD’nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri gündem oldu.

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ABD’nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

Söz konusu görüntülerde insanların uyuşturucu etkisiyle adeta yürüyen bir ölüye dönüştüğü gözlendi.

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ABD’nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası

İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu.