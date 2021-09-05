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ABD'nin Philadelphia şehrinden yansıyan görüntüler dünyayı korkuttu! The Walking Dead değil Amerikan rüyası
Sözde Amerikan rüyası ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların görüntüleriyle yıkıldı. Kentteki bağımlıların içler acısı görüntüleri dünya basınında yer buldu. Görüntüler adeta The Walking Dead adlı diziyi akıllara getirdi.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 13:00Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 13:18