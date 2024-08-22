ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

"YIKIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Demokrat Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Chicago'da basın toplantısı düzenleyen Gazze'de gönüllü görev yapmış ABD'li doktorlar, gördükleri manzaranın "korkunç ve devasa bir yıkımdan başka bir şey olmadığını" vurguladı.