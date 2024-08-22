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Haberler Galeri ABD'li doktor soykırımcı İsrail'in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

ABD'li doktor soykırımcı İsrail'in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

Gazze'de Han Yunus şehrinde yer alan Avrupa Hastanesi'nde 25 Mart ile 8 Nisan arasında görev yapan Amerikalı doktor Sidhwa Abuqhnaim, "İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm" şeklinde konuşarak bölgede yaşanan katliamı tüm dünyaya duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:10
ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken bölgede görev yapan gönüllü ABD'li doktorlar, gördükleri korkunç manzaraları anlattı.

ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

"YIKIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Demokrat Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Chicago'da basın toplantısı düzenleyen Gazze'de gönüllü görev yapmış ABD'li doktorlar, gördükleri manzaranın "korkunç ve devasa bir yıkımdan başka bir şey olmadığını" vurguladı.

ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

"HER GÜN KAFASINDAN VURULMUŞ ÇOCUKLAR GÖRDÜM"

Bu yıl 25 Mart ile 8 Nisan arasında Han Yunus'un güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptığını anlatan Doktor Feroze Sidhwa, "Her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm.

ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir" dedi.

ABD’li doktor soykırımcı İsrail’in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm

SİVİLLER VE ÇOCUKLAR KASITLI OLARAK HEDEF ALINIYOR

Doktor Tammy Abughnaim da "İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm" şeklinde konuştu.