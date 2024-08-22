22 Ağustos 2024, Perşembe
ABD'li doktor soykırımcı İsrail'in acımasızlığını herkese duyurdu: Karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm
Gazze'de Han Yunus şehrinde yer alan Avrupa Hastanesi'nde 25 Mart ile 8 Nisan arasında görev yapan Amerikalı doktor Sidhwa Abuqhnaim, "İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm" şeklinde konuşarak bölgede yaşanan katliamı tüm dünyaya duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:10