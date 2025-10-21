21 Ekim 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

New York Times'ın haberine göre Washington, kritik madenlerde Pekin bağımlılığını kırmak için Avustralya ile tarihî bir anlaşma imzaladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:56
ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasında imzalanan anlaşma, stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde Çin hegemonyasını kırmaya yönelik en büyük girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. New York Times, bu hamlenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir meydan okuma anlamına geldiğini vurguladı.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

ABD ve Avustralya'nın ortaklığıyla hayata geçirilecek projelerin toplam değerinin 8,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu çerçevede Washington, savunma sanayisinden yapay zekâ üretimine kadar tüm yüksek teknoloji süreçlerinde Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

Anlaşmanın odağında: Teknoloji, savunma ve tedarik zinciri güvenliği

Anlaşma kapsamında ABD ve Avustralya, kritik maden projelerine yalnızca ilk 6 ayda 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Beyaz Saray'a göre bu girişim, 53 milyar dolarlık yeni projelerin önünü açacak. Proje kapsamında özellikle elektronik bileşenlerde kullanılan galyum gibi stratejik minerallerin çıkarılması ve rafine edilmesi için Avustralya'da yeni tesisler kurulacak.

ABD Başkanı Trump anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir yıl içinde o kadar çok kritik mineralimiz olacak ki, fazlasını ne yapacağımızı bilemeyeceğiz" dedi.

Trump, bu adımı "askeri üstünlüğü garanti altına almak için stratejik bir zorunluluk" sözleriyle savundu.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

Çin'in küresel üstünlüğü hedefte

Çin, bugün dünya nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 70'ini çıkarıyor, yüzde 90'ını ise işleyerek küresel pazara sunuyor. Pekin yönetiminin son aylarda bu minerallerin ihracatını kısıtlaması, Washington'da ulusal güvenlik alarma olarak yorumlanmıştı. Trump yönetimi, bu hamleyi "ekonomik baskı aracı" olarak nitelendiriyor.

ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, New York Times'a yaptığı değerlendirmede, "Avustralya ile işbirliği, Çin'in nadir topraklar üzerinden kurduğu jeopolitik baskıyı kırmak için kritik önem taşıyor" dedi.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

Asya-Pasifik'te savunma ekseni güçleniyor

Anlaşma yalnızca madenlerle sınırlı değil. ABD, aynı zamanda Avustralya'ya nükleer denizaltı transferini de kapsayan AUKUS paktını teyit etti. Bu adım, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetlerine karşı "caydırıcı bir sinyal" olarak değerlendiriliyor.

Avustralya'nın nükleer denizaltı programı, ülkenin kendi güvenliği açısından "hayati önemde" görülüyor. Analistler, bu projelerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda yeni bir savunma ekseninin temelini oluşturduğunu belirtti.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

"Yeni Soğuk Savaş" mı?

New York Times, anlaşmanın iki ülke arasında "yasal bağlayıcılığı olmayan bir eylem planı" olarak tanımlansa da, tarafların açıklamalarının bunun ötesinde bir stratejik ortaklık sinyali verdiğine dikkat çekti.

ABD tarafı, Çin'i "kritik kaynakları silah olarak kullanmakla" suçlarken; Avustralya, bölge güvenliğinin "Çin'in artan agresif tutumuna bağlı" olduğunu vurguladı.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

"Küresel ekonomik dengeler değişebilir"

Uzmanlara göre bu anlaşma, yalnızca iki ülkeyi değil küresel tedarik zincirini, teknoloji rekabetini ve jeopolitik dengeleri yakından etkileyecek.

ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

Kritik mineraller, yapay zekâdan askeri dronlara, elektrikli araçlardan füze sistemlerine kadar stratejik öneme sahip tüm endüstrilerin kalbinde yer alıyor.