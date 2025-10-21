ABD’den Çin’e karşı 8,5 milyar dolarlık mineral hamlesi!

Anlaşmanın odağında: Teknoloji, savunma ve tedarik zinciri güvenliği

Anlaşma kapsamında ABD ve Avustralya, kritik maden projelerine yalnızca ilk 6 ayda 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Beyaz Saray'a göre bu girişim, 53 milyar dolarlık yeni projelerin önünü açacak. Proje kapsamında özellikle elektronik bileşenlerde kullanılan galyum gibi stratejik minerallerin çıkarılması ve rafine edilmesi için Avustralya'da yeni tesisler kurulacak.

ABD Başkanı Trump anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir yıl içinde o kadar çok kritik mineralimiz olacak ki, fazlasını ne yapacağımızı bilemeyeceğiz" dedi.

Trump, bu adımı "askeri üstünlüğü garanti altına almak için stratejik bir zorunluluk" sözleriyle savundu.