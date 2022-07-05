ABD'deki kanlı katliam sonrası Google'dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

Chicago'daki kanlı saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Birçok kişinin de yaralandığı ABD'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırının şoku devam ederken Google'ın imza attığı hata şaşkına çevirdi.