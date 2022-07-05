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ABD'deki kanlı katliam sonrası Google'dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

Chicago'daki kanlı saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Birçok kişinin de yaralandığı ABD'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırının şoku devam ederken Google'ın imza attığı hata şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 13:44
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ABD’deki kanlı katliam sonrası Google’dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kana bulayan saldırının şokunu yaşıyor. ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşü kanlı bir saldırıya sahne oldu.

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ABD’deki kanlı katliam sonrası Google’dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşü kana bulandı. Saldırgan onlarca kişinin üzerine ateş açtı. 6 kişinin öldüğü saldırının şoku devam ederken Google'ın imza attığı hata gündem oldu.

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ABD’deki kanlı katliam sonrası Google’dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

22 yaşındaki saldırgan bir çatıdan tüfekle ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 24 kişinin ise yaralanmasına sahne oldu.

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ABD’deki kanlı katliam sonrası Google’dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

GOOGLE'IN HATASI VİRAL OLDU

Polis Robert E. Crimo III adlı zanlıyı kısa bir kovalamacanın ardından yakalarken teknoloji firması Google'ın hatası tabiri caizse kısa sürede gündeme damgasını vurdu.

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ABD’deki kanlı katliam sonrası Google’dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi

ABD merkezli şirket önceden hazırladığı doodle'ı ana sayfasına yerleştirdi. Ülkenin bağımsızlık günü için tasarlanan havai fişeklerden oluşan ABD bayrağı doodle'ı saldırı haberlerinin üzerinde yer aldı.