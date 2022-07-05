HaberlerGaleriABD'deki kanlı katliam sonrası Google'dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi
ABD'deki kanlı katliam sonrası Google'dan skandal hata! Viral olan hata kısa sürede silindi
Chicago'daki kanlı saldırının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Birçok kişinin de yaralandığı ABD'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırının şoku devam ederken Google'ın imza attığı hata şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 13:42Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 13:44