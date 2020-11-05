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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD'de iç savaşa ramak kaldı! Ağır silahlarla sokaktalar... ABD'de iç savaşa ramak kaldı! Ağır silahlarla sokaktalar... Son dakika haberine göre; Herkes ABD Başkanlık Seçimi'nin sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Seçim sonrasında oyların sayılmasını durdurmak isteyen eli silahlı kişiler sokakları karıştırırken, yeni fotoğraflar gelmeye başladı. Giriş Tarihi: 05.11.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 12:49
Dünya ABD Başkanlık Seçimi'nin sonuçlarına kilitlendi. Hem Trump hem de Biden cephesinden haberler geliyor. ABD Başkanlık Seçimleri'nin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçti ancak kazananın netleşmesine daha var. ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Çarşamba gecesi, geleneksel olarak kırmızıya boyanan Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump ile arasındaki farkı daha da azaltarak Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştı.
Yarış iyice kızıştıkça, Trump'ın kampanya ekibinden bir açıklama yapıldı ve sonradan oy pusulaları eklenerek seçimde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.
CNN International'dan ise bomba bir iddia geldi... Seçimi adım adım takip eden CNN, ABD Başkanı Trump'ın dün günü kızgın bir şekilde Cumhuriyetçi valilere telefon ederek geçirdiğini duyurdu.
CNN International iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğunu bildirdi.