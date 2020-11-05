ABD'de iç savaşa ramak kaldı! Ağır silahlarla sokaktalar...

Dünya ABD Başkanlık Seçimi'nin sonuçlarına kilitlendi. Hem Trump hem de Biden cephesinden haberler geliyor. ABD Başkanlık Seçimleri'nin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçti ancak kazananın netleşmesine daha var. ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.