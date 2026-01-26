ABD’de iç savaş hazırlığı mı? Obama ve Clinton’dan halka ayaklanma çağrısı

Trump'a göre yaşananlar bir güvenlik sorunu değil, "Demokratların yarattığı kaosun" sonucu. Yönetim yetkilileri, federal ajanların görevlerini yaptığını ve hedef alındığını iddia ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise ölümlerden Demokratları sorumlu tuttu. Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i hedef alan Trump, Demokratların yönettiği "sığınak şehirlerin" federal göçmenlik kurumlarıyla iş birliği yapmadığını savundu.

Minneapolis'te binlerce kişi sokağa çıktı. Protestolar doğrudan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nu (ICE) hedef alırken, "Pretti gibi ol, Good gibi ol" yazılı dövizler taşındı.

Gerilim yalnızca sokaklarda değil, iş dünyasında da hissedildi. Target, General Mills ve bazı spor kulüplerinin de aralarında bulunduğu 60 büyük şirket, yayımladıkları ortak mektupla "derhal tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yaptı.

Bu adım, ekonomik çevrelerin de iç istikrarsızlık riskinden endişe ettiğini gösterdi.