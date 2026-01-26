ABD’de iç savaş hazırlığı mı? Obama ve Clinton’dan halka ayaklanma çağrısı
Minneapolis'te federal göçmenlik ajanlarının iki ABD vatandaşını öldürmesi ülkeyi derinden sarstı. Eski başkanlar Obama ve Clinton'ın Trump yönetimine karşı "ayağa kalkın" çağrısı, Washington'daki siyasi krizi sokaklara taşırken, ABD'de iç çatışma mı yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
ABD, son yılların en derin iç siyasi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Minneapolis'te göçmenlik ajanlarının iki ABD vatandaşını art arda öldürmesi, yalnızca sokakları değil, Washington'daki güç dengelerini de sarstı.
Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın peş peşe yaptığı sert açıklamalar, Trump yönetimine karşı açık bir siyasi meydan okuma olarak yorumlandı.
KIVILCIM MİNNEAPOLİS'TE ÇAKTI: İKİ ÖLÜM, BÜYÜK ÖFKE
Krizin fitilini ateşleyen olay, 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'nin federal göçmenlik ajanları tarafından vurularak öldürülmesi oldu. Olay, aynı kentte üç hafta önce yine 37 yaşındaki Renee Good'un aracında vurularak öldürülmesinin ardından geldi.
Trump yönetimi, her iki olayda da ölen kişilerin ajanlara tehdit oluşturduğunu savundu. Yetkililer, Pretti'nin üzerinde silah bulunduğunu iddia etti. Ancak sosyal medyada yayılan ve ABD basını tarafından doğrulanan görüntüler, Pretti'nin silahına davranmadığını; yüzüne kimyasal sprey sıkıldıktan ve yere yatırıldıktan saniyeler sonra vurulduğunu ortaya koydu.
Bu görüntüler kamuoyunda infial yarattı.
OBAMA VE CLİNTON'DAN SERT MESAJ: AYAĞA KALKIN
Olayların ardından sahneye çıkan eski başkanlar, doğrudan Trump yönetimini hedef aldı. Barack ve Michelle Obama, yayımladıkları açıklamada, yaşananların ABD'nin temel değerlerine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, Pretti'nin öldürülmesini "bir uyarı çağrısı" olarak niteledi.
Bill Clinton ise daha da ileri gitti. Clinton, barışçıl protestocuların gözaltına alındığını, darbedildiğini, biber gazına maruz kaldığını ve nihayetinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. Açıklamasında, "Bu kabul edilemez. Amerikalılar ayağa kalkmalı, sesini yükseltmeli" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Trump karşıtı cephede açık bir sivil direniş çağrısı olarak yorumlandı.