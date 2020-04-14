ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında onlarca aşı çalışması yapılıyor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi diğerlerinden bir adım ileri geçiren yanı ise insanlı testlere başlamış olması.