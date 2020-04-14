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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Koronavirüse karşı ABD'de geliştirilen ilk aşının yapıldığı 44 yaşındaki Jennifer Haller yaşadıklarını anlattı. Haller, ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığını söyledi.

ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu ABD'DE CORONAVİRÜS AŞISININ DENENDİĞİ İLK KİŞİ KONUŞTU

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:40
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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında onlarca aşı çalışması yapılıyor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi diğerlerinden bir adım ileri geçiren yanı ise insanlı testlere başlamış olması.

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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını İngiliz The Telegraph gazetesine anlattı.

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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook'ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına "belki ben de bir katkıda bulunabilirim" fikrinin geldiğini ve sürece coronaya karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.

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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin altını çizen Haller "Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım" dedi.

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ABD’de coronavirüs aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi.