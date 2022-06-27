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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

ABD'nin Boston şehrinde Alana Ross ile Daniel McCarthy çiftinin 2020 yılında prematüre dünyaya gelen kızları Everleigh, 12 gün hayatta tutunabildi. Çiftin bebeklerinin hastane personelleri tarafından kirli çarşaflarla çöpe atıldığı öne sürüldü. Bebeklerinin başın ne geldiğini öğrenmek için dedektif tutan çift, cesedin konteynere atıldığını öğrenince acıları 2'ye katlandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:22
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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

Prematüre dünyaya gelen bir kız çocuğunun ebeveynleri, kızları hayatını kaybettikten birkaç gün sonra hastane personelleri tarafından kirli çarşaflarla dışarı atıldığını öne sürdü.

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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

12 GÜN YAŞADI

Alana Ross ve Daniel McCarthy'nin kızı Everleigh, 25 Temmuz 2020'de Boston 'da doğdu, ancak 6 Ağustos'ta vefat etmeden önce sadece 12 gün yaşadı.

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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

Bebek hayatını kaybedince morga götürüldü ve annesi 37 yaşındaki Alana Ross, 10 Ağustos'ta cenaze evinden Everleigh'in cesedini bulamadıklarına dair bir telefon aldı.

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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

"MUHTEMELEN KİRLİ ÇARŞAFLARLA ATILDI"

Dedektif Kevin Cook bir raporda Everleigh'in "muhtemelen kirli çarşaflarla karıştırıldığını ve morg muayene odasının içindeki mavi kirli çamaşır torbasına konduğunu" belirtti.

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ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

Çift, hastane işçilerinin kızlarının cesedini koruyamadıklarını iddia ettiler.