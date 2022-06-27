27 Haziran 2022, Pazartesi
ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı
ABD'nin Boston şehrinde Alana Ross ile Daniel McCarthy çiftinin 2020 yılında prematüre dünyaya gelen kızları Everleigh, 12 gün hayatta tutunabildi. Çiftin bebeklerinin hastane personelleri tarafından kirli çarşaflarla çöpe atıldığı öne sürüldü. Bebeklerinin başın ne geldiğini öğrenmek için dedektif tutan çift, cesedin konteynere atıldığını öğrenince acıları 2'ye katlandı.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:22
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