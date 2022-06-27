ABD’de akılalmaz olay! Ölen bebek kirli çarşaflarla çöpe atıldı

ABD'nin Boston şehrinde Alana Ross ile Daniel McCarthy çiftinin 2020 yılında prematüre dünyaya gelen kızları Everleigh, 12 gün hayatta tutunabildi. Çiftin bebeklerinin hastane personelleri tarafından kirli çarşaflarla çöpe atıldığı öne sürüldü. Bebeklerinin başın ne geldiğini öğrenmek için dedektif tutan çift, cesedin konteynere atıldığını öğrenince acıları 2'ye katlandı.