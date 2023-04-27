27 Nisan 2023, Perşembe
ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi küresel güçlerin Türkiye gündemi sürüyor. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına hız kesmeden devam eden uluslararası kaynaklar, bir taraftan 7'li koalisyon masasının ve terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunurken, diğer taraftan da seçim sonrası oluşacak senaryoları da ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğu kisvesi altında izlenen politika ve korku-kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl-yönet" politikası, ABD merkezli dizide adeta aşama aşama anlatıldı.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:27
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