ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde geri sayıma devam ediyor. Yalnızca Türkiye için değil, küresel siyaset için de önemli sonuçlar barındıran 14 Mayıs öncesi, dünyanın gözü de Türkiye'de.

Son yıllarda önemli bir güç haline gelen, küresel bir siyasi figür olarak varlığını ortaya koyan Türkiye'nin seçimlerine müdahale, küresel çete tarafından çeşitli yollarla yapılıyor.