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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi küresel güçlerin Türkiye gündemi sürüyor. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına hız kesmeden devam eden uluslararası kaynaklar, bir taraftan 7'li koalisyon masasının ve terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunurken, diğer taraftan da seçim sonrası oluşacak senaryoları da ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğu kisvesi altında izlenen politika ve korku-kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl-yönet" politikası, ABD merkezli dizide adeta aşama aşama anlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:27
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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde geri sayıma devam ediyor. Yalnızca Türkiye için değil, küresel siyaset için de önemli sonuçlar barındıran 14 Mayıs öncesi, dünyanın gözü de Türkiye'de.

Son yıllarda önemli bir güç haline gelen, küresel bir siyasi figür olarak varlığını ortaya koyan Türkiye'nin seçimlerine müdahale, küresel çete tarafından çeşitli yollarla yapılıyor.

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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

GÜÇLÜ TÜRKİYE KÜRESEL ÇETENİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güçlü bir konum edinen, milli enerji ve askeri teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığını sona erdiren, Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenerek barış diplomasisi konusunda büyük başarı gösteren Türkiye, diğer tarafta terör ve teröre destek konusundaki kararlı duruşu ile birçok devlet için aşılmaz bir engel haline gelmiş durumda.

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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

PKK terör örgütüne verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğini onaylamadığı İsveç, ABD ve AB'den medet umarken Türkiye'nin üzerinde yaptırım uygulayamayan küresel çete, çareyi iç siyasete müdahale etmekte buluyor.

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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

"HÜKÜMET DEĞİŞİRSE İSTEDİĞİMİZ OLUR" MESAJLARI
Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana vaatleri ve istikrarı konusunda yetersiz bulduğu 7'li koalisyonu her şeye rağmen desteklemeye devam eden küresel çete, çeşitli yayın organları üzerinden algı operasyonları da sürdürüyor.

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ABD yapımı dizide dikkat çeken gönderme! İşte küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! Adım adım anlattılar

Demokrasi çağrısı adı altında, seçim sonrası Türkiye'de korku ikliminin ve bölünmenin hakim olacağı mesajları servis edilirken ABD ve AB'nin isteklerine koşulsuz şartsız itaat edecek bir hükümetin Türkiye'nin yararına olacağına ilişkin analizler de hız kesmiyor.