20 Haziran 2024, Perşembe
ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi
ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı. Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) güncellemesine göre, ABD genelinde toplam 28 orman yangını devam ediyor. Bunlardan 17'sinin kontrol altına alınamadığı, 11'inin ise kısmen kontrollü devam ettiği belirtildi.
Giriş: 19.06.2024 22:49 Güncelleme: 19.06.2024 23:38
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