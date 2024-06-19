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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı. Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) güncellemesine göre, ABD genelinde toplam 28 orman yangını devam ediyor. Bunlardan 17'sinin kontrol altına alınamadığı, 11'inin ise kısmen kontrollü devam ettiği belirtildi.

Giriş: 19.06.2024 22:49 Güncelleme: 19.06.2024 23:38
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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı.

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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Ulusal Hava Durumu Servisine (NWS) göre, ABD'nin özellikle güneybatısından gelen sıcak hava dalgası nedeniyle New Mexico eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

YAĞMUR UMUDU!

New Mexico'nun Ruidoso köyü ve civarında devam eden, binlerce kişinin tahliyesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan yangının söndürülmesi için hafta sonuna doğru yağması muhtemel yağmur umutla bekleniyor.

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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

NWS'den yapılan bilgilendirmede, perşembe ve cuma günleri Ruidoso bölgesinde yağması beklenen yağmurun yangının söndürülmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada da New Mexico'nun büyük bölümünde yüksek yangın riskine dair uyarıda bulunularak, aşırı kuru havanın ve yüksek sıcaklıkların yangınların hızla çoğalmasına neden olduğu belirtildi.