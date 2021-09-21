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ABD ve Yunanistan'dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

Borç batağındaki Yunanistan ABD'nin kuklası olmaya devam ediyor. Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaset yapmayı sürdüren Yunanistan maddi sıkıntıları ABD'ye çektiği peşkeşlerle kapatmak istiyor. ABD-Yunanistan arasındaki yeni anlaşma ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün yapılacağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:33
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ABD ve Yunanistan’dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü.

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ABD ve Yunanistan’dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.

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ABD ve Yunanistan’dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini'ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.

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ABD ve Yunanistan’dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

Kathimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.

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ABD ve Yunanistan’dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak

Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor.