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ABD ve Yunanistan'dan flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Yeni bir deniz üssü kurulacak
Borç batağındaki Yunanistan ABD'nin kuklası olmaya devam ediyor. Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaset yapmayı sürdüren Yunanistan maddi sıkıntıları ABD'ye çektiği peşkeşlerle kapatmak istiyor. ABD-Yunanistan arasındaki yeni anlaşma ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün yapılacağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 12:31Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:33