ABD ve Kuveyt arasında istihbarat fiyaskosu! F-15E'lere açılan dost ateşinin perde arkası ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a savaş açtıkları esnada Orta Doğu semalarında kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko yaşandı. Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet, koordinasyon ve istihbarat eksikliği sonucu 3 adet Amerikan F-15E savaş uçağını "yanlışlıkla" düşürdü. Yenilmezlik unvanıyla tanınan F-15'lerin hazin sonu, modern savaş tarihindeki en büyük iletişim kopukluklarından biri olarak kayıtlara geçti.İşte o gün yaşananlar...

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililerin ilk raporlarına göre, Pazar günü yaşanan olayda bir Kuveyt F/A-18 pilotu, radarına giren hedeflere panik içinde ama tereddüt etmeden üç füze ateşledi.

Ancak hedeftekiler düşman değil, müttefiki olan ABD'ye ait F-15'lerdi.

Füzelerin isabet etmesiyle üç dev savaş uçağı da gökyüzünden silindi.

Pentagon, pilotların ve silah sistem subaylarının fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıklasa da, 104-0'lık hava zaferi rekoruna sahip F-15'lerin "dost eliyle" düşürülmesi askeri dünyada şok etkisi yarattı.

İRAN DRON'U PANİKLETTİ, KUVEYT TETİĞE ASILDI

İstihbarat kaynaklarına göre bu trajediyi tetikleyen olay, bir İran dronu'nun Kuveyt hava savunmasını delerek ticari bir limandaki taktik operasyon merkezini vurması oldu. Bu saldırıda 6 ABD askeri hayatını kaybetti.

Bu darbenin ardından "tetikte" bekleyen ve yoğun stres altındaki Kuveyt güçleri, radarlarında Amerikan jetlerini gördüklerinde onları düşman sanarak ateş açtı. Uzmanlar, Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin bu ani baskın karşısındaki tecrübesizliği ve panik halinin facia getirdiğini vurguluyor.

ELEKTROMANYETİK KEŞMEKEŞ VE İLETİŞİM ÇÖKÜŞÜ

Emekli Hava Albay Mark Gunzinger ve eski Korgeneral Dan Karbler'e göre, bölgedeki hava sahası tam bir "elektromanyetik cehennem"e dönmüş durumda. Havada sadece uçaklar değil; Tomahawk füzeleri, HIMARS roketleri, balistik füzeler ve kamikaze drone'lar cirit atıyor.

WSJ'nin haberinde, bu karmaşanın içinde "Dost-Düşman Tanıma" (IFF) sistemlerinin neden çalışmadığı sorgulanıyor. Kuveyt'in ABD uçuş rotalarından haberdar olup olmadığı veya frekans karışıklığı nedeniyle telsiz iletişiminin kesilip kesilmediği soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

100 MİLYON DOLARLIK "YANLIŞLIK"

F-15'ler, 1970'lerden bu yana hiçbir düşman uçağı tarafından hava muharebesinde düşürülememişti.

Boeing tarafından üretilen yeni nesil F-15EX modellerinin tanesi yaklaşık 100 milyon dolarken, düşürülen F-15E Strike Eagle'ların maliyeti ve stratejik kaybı, müttefikler arasındaki güveni de derinden sarstı.

Eski bir subay, WSJ'ye verdiği demeçte tek bir cümleyi öne çıkardı: "Pazar günkü hatanın maliyeti çok ama çok yüksek."

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, Cenevre'de nükleer silahlar için müzakere yürüttüğü İran'a 28 Şubat sabahı adeta savaş ilan etmişti.

Ülkenin başkenti Tahran'a gerçekleştirilen yoğun bombardımanların sonucunda dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

İran, misillemelerde bulunarak Orta Doğu'daki ABD üslerine füzeler ve dronlar fırlatmıştı.

Kuveyt'teki ABD üssüne yapılan saldırılar sonucunda, Kuveyt istihbaratı, İran'a ait olduğunu sandığı 3 adet F-15E savaş uçağını düşürmüştü. Saldırılarda 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD, düşen savaş uçaklarının bir "dost ateşiyle" hedef alındığını açıklamıştı.

