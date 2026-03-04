ABD ve Kuveyt arasında istihbarat fiyaskosu! F-15E'lere açılan dost ateşinin perde arkası ortaya çıktı
Wall Street Journal'ın özel haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a savaş açtıkları esnada Orta Doğu semalarında kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko yaşandı. Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet, koordinasyon ve istihbarat eksikliği sonucu 3 adet Amerikan F-15E savaş uçağını "yanlışlıkla" düşürdü. Yenilmezlik unvanıyla tanınan F-15'lerin hazin sonu, modern savaş tarihindeki en büyük iletişim kopukluklarından biri olarak kayıtlara geçti.İşte o gün yaşananlar...
WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililerin ilk raporlarına göre, Pazar günü yaşanan olayda bir Kuveyt F/A-18 pilotu, radarına giren hedeflere panik içinde ama tereddüt etmeden üç füze ateşledi.
Ancak hedeftekiler düşman değil, müttefiki olan ABD'ye ait F-15'lerdi.
Füzelerin isabet etmesiyle üç dev savaş uçağı da gökyüzünden silindi.
Pentagon, pilotların ve silah sistem subaylarının fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıklasa da, 104-0'lık hava zaferi rekoruna sahip F-15'lerin "dost eliyle" düşürülmesi askeri dünyada şok etkisi yarattı.
İRAN DRON'U PANİKLETTİ, KUVEYT TETİĞE ASILDI
İstihbarat kaynaklarına göre bu trajediyi tetikleyen olay, bir İran dronu'nun Kuveyt hava savunmasını delerek ticari bir limandaki taktik operasyon merkezini vurması oldu. Bu saldırıda 6 ABD askeri hayatını kaybetti.