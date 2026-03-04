Bu darbenin ardından "tetikte" bekleyen ve yoğun stres altındaki Kuveyt güçleri, radarlarında Amerikan jetlerini gördüklerinde onları düşman sanarak ateş açtı. Uzmanlar, Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin bu ani baskın karşısındaki tecrübesizliği ve panik halinin facia getirdiğini vurguluyor.

ELEKTROMANYETİK KEŞMEKEŞ VE İLETİŞİM ÇÖKÜŞÜ Emekli Hava Albay Mark Gunzinger ve eski Korgeneral Dan Karbler'e göre, bölgedeki hava sahası tam bir "elektromanyetik cehennem"e dönmüş durumda. Havada sadece uçaklar değil; Tomahawk füzeleri, HIMARS roketleri, balistik füzeler ve kamikaze drone'lar cirit atıyor.

WSJ'nin haberinde, bu karmaşanın içinde "Dost-Düşman Tanıma" (IFF) sistemlerinin neden çalışmadığı sorgulanıyor. Kuveyt'in ABD uçuş rotalarından haberdar olup olmadığı veya frekans karışıklığı nedeniyle telsiz iletişiminin kesilip kesilmediği soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

100 MİLYON DOLARLIK "YANLIŞLIK" F-15'ler, 1970'lerden bu yana hiçbir düşman uçağı tarafından hava muharebesinde düşürülememişti. Boeing tarafından üretilen yeni nesil F-15EX modellerinin tanesi yaklaşık 100 milyon dolarken, düşürülen F-15E Strike Eagle'ların maliyeti ve stratejik kaybı, müttefikler arasındaki güveni de derinden sarstı.