ABD ve İsrail saldırdı, İran misilleme yaptı: Tel Aviv'deki yıkım böyle kaydedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı savaş, Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e misillemeleriyle karşılık buldu. Savaşın 6. gününde siyonistlerin hava savunması Demir Kubbe delik deşik olurken İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki yıkım, objektiflere yansıdı.

28 Şubat 2026 sabahı saat 04:15 sularında, Doğu Akdeniz'deki ABD uçak gemilerinden havalanan F-35'ler ve İsrail'in "Adir" filoları, eş zamanlı olarak İran hava sahasına yöneldi.

Saldırının ilk dalgasında Tahran yakınlarındaki askeri üsler, İsfahan'daki stratejik tesisler ve Buşehr enerji hattı hedef alındı. Bu saldırıdan hemen önce, İsviçre üzerinden yürütülen son dakika müzakerelerinde İsrail tarafının "İran'ın savunma sanayisini tamamen lağvetmesi" gibi kabul edilemez bir dayatmayla masayı devirdiği, diplomatik kaynaklarca doğrulandı.

İran, saldırının ilk şokunu atlattıktan sadece 3 saat sonra, tarihinde görülmemiş bir ölçekte karşı saldırı başlattı. "Gerçek Vaat IV" adı verilen operasyonla, sadece füzeler değil, binlerce düşük maliyetli kamikaze dronu aynı anda İsrail semalarına gönderildi.

DEMİR KUBBE'NİN ÇÖKÜŞÜ VE TEL AVİV'DEKİ YIKIM

Yıllardır "geçilemez" olarak pazarlanan ve ilke Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu ile delik deşik ettiği Demir Kubbe (Iron Dome) ve Arrow-3 sistemleri, bir kez daha İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı.

Savunma sistemlerinin mühimmat stoklarının tükenmesi ve radarların aynı anda gelen binlerce hedefi ayırt edememesi sonucunda, füzeler doğrudan İsrail'in kalbine düştü.

Tel Aviv: Şehrin sahil şeridindeki lüks yerleşim yerleri ve hükümet binalarının bulunduğu bölgeler isabet aldı. Yafa Limanı yakınlarında meydana gelen patlamalar şehrin silüetini değiştirdi.

Hayfa: Stratejik yakıt depoları vuruldu, günlerce süren yangınlar nedeniyle gökyüzü siyaha boyandı.

AĞIR BİLANÇO: CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Bağımsız gözlemciler ve bölgedeki sahra hastanelerinden gelen verilere göre savaşın 6. günündeki acı tablo şöyle:

İsrail'de Kayıplar: İsrail Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar doğrudan füze isabeti ve sığınak kazaları nedeniyle 210 sivilin öldüğünü, 4.200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Ancak enkaz altında kalanlar göz önüne alındığında bu sayının artması bekleniyor.

İran'da Kayıplar: ABD-İsrail hava bombardımanlarında Tahran, Meşhed ve Tebriz'de yaklaşık 775 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu savunma sanayi işçileri ve tesis yakınındaki yerleşim yerlerinde yaşayan siviller oluşturuyor.

ABD Üsleri: Irak'taki Ayn el-Esed, Suriye'deki Tenf ve Ürdün'deki lojistik merkezlere düşen İran füzeleri sonucu 6 ABD askeri hayatını kaybetti, 85 asker ise ağır yaralandı.

MÜZAKERE MASASI NEDEN DEVRİLDİ?

Savaş öncesinde Umman ve Katar aracılığıyla yürütülen mekik diplomasisi, İsrail'in "önleyici saldırı" doktrininden taviz vermemesi nedeniyle tıkandı.

İran'ın "Bölgesel güvenlik için nükleer caydırıcılık hakkımızdır" çıkışına, Washington'un "rejim değişikliği" imalı sert cevabı, barış umutlarını 28 Şubat sabahı tamamen söndürdü.

İşte İsrail'de savaş kareleri...

