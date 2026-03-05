ABD ve İsrail saldırdı, İran misilleme yaptı: Tel Aviv'deki yıkım böyle kaydedildi

ABD ve İsrail saldırdı, İran misilleme yaptı: Tel Aviv'deki yıkım böyle kaydedildi

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 13:49 Son Güncelleme: 05 Mart 2026 14:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı savaş, Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e misillemeleriyle karşılık buldu. Savaşın 6. gününde siyonistlerin hava savunması Demir Kubbe delik deşik olurken İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki yıkım, objektiflere yansıdı.

28 Şubat 2026 sabahı saat 04:15 sularında, Doğu Akdeniz'deki ABD uçak gemilerinden havalanan F-35'ler ve İsrail'in "Adir" filoları, eş zamanlı olarak İran hava sahasına yöneldi.

Saldırının ilk dalgasında Tahran yakınlarındaki askeri üsler, İsfahan'daki stratejik tesisler ve Buşehr enerji hattı hedef alındı. Bu saldırıdan hemen önce, İsviçre üzerinden yürütülen son dakika müzakerelerinde İsrail tarafının "İran'ın savunma sanayisini tamamen lağvetmesi" gibi kabul edilemez bir dayatmayla masayı devirdiği, diplomatik kaynaklarca doğrulandı.

İran, saldırının ilk şokunu atlattıktan sadece 3 saat sonra, tarihinde görülmemiş bir ölçekte karşı saldırı başlattı. "Gerçek Vaat IV" adı verilen operasyonla, sadece füzeler değil, binlerce düşük maliyetli kamikaze dronu aynı anda İsrail semalarına gönderildi.

DEMİR KUBBE'NİN ÇÖKÜŞÜ VE TEL AVİV'DEKİ YIKIM Yıllardır "geçilemez" olarak pazarlanan ve ilke Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu ile delik deşik ettiği Demir Kubbe (Iron Dome) ve Arrow-3 sistemleri, bir kez daha İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı.