ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip?

Geçtiğimiz hafta Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yapılan baskın sonrası ABD'den kritik bir hamle gelmiş ve Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen bu suikast ardından İran ile ABD arasında ipler iyice gerildi. İran kanadından gelen sert açıklamalara Trump Twitter'dan yanıt verdi. Karşılıklı yapılan açıklamalar iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Tüm bu yaşananlar sonrası dünya İran ve ABD'nin askeri gücü ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? Hangi ülke ne kadar askere ve askeri teknolojiye sahip? İran hangi füzlere sahip? ABD hangi füzelere sahip? İran'ın ne kadar askeri var? ABD'nin ne kadar askeri var? sorularını sormaya başladı. İşte İran ve ABD'nin 2020 yılı itibariyle askeri güçleri….