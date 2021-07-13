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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Yunanistan'a gidecek olması BBC manşetlerine taşındı. Avrupa basınının konuştuğu Başkan Erdoğan'ın ziyareti henüz gerçekleşmeden Yunanistan'ı ve müttefiklerini korkuttu. Avrupa basını Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a yapacağı açıklamalara kilitlendi.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:18