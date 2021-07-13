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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Yunanistan'a gidecek olması BBC manşetlerine taşındı. Avrupa basınının konuştuğu Başkan Erdoğan'ın ziyareti henüz gerçekleşmeden Yunanistan'ı ve müttefiklerini korkuttu. Avrupa basını Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a yapacağı açıklamalara kilitlendi.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:18
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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, başta Güney Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere Batı ülkelerinde merak ve kaygıyla bekleniyor.

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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını yazdı. Habere göre, sevkiyat planları şimdiden yürürlüğe konulan Türk sondaj gemileri önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacak.

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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz'da yaptığı açıklamanın yeni hamlenin habercisi olduğunu savundu:

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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

"Doğu Akdeniz'de varız, olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız... ...Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğalgazın sinyalleri geldi."

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ABD ve Avrupa'da Erdoğan korkusu! Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da Yunanistan'da

BBC ise manşetten verdiği haberde, Erdoğan'ın ziyaret sırasında vermesi beklenen mesajların Batılı ülkeleri kaygılandırdığını bildiriyor. Habere göre, Kıbrıs çıkarmasının 47'inci yıldönümünde gerçekleşecek ziyarette Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin gözü de adada olacak.