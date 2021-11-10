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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...
Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenler güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Farklı bölgelerden gelen göçmenler yürüşlerine devam etse de ABD polisinin şiddetine giderek artıyor. Son gelişmeler dünya çapında ses getirirken 30 göçmen gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:30Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:03