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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenler güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Farklı bölgelerden gelen göçmenler yürüşlerine devam etse de ABD polisinin şiddetine giderek artıyor. Son gelişmeler dünya çapında ses getirirken 30 göçmen gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:03
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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

Meksika üzerinden ABD sınırına gitmek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen farklı bölgelerden yürüyüşlerini sürdürüyor.

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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, Ulusal Muhafızların engellemeleri nedeniyle rotasını değiştirdi.

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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

Ülkenin doğusundaki Veracruz ve kuzeybatısındaki Oaxaca eyaletlerinde toplanan göçmen kafileleri, ABD'ye ulaşmak için yeniden yürüyüşe geçti.

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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), düzensiz göçmenlerin sayılarının azalmakla birlikte ülkeye girişlerinin devam ettiğini bildirdi.

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ABD sınırında göçmen krizi! Yürüyüş ve müdahaleler devam ediyor! 30 göçmen...

30 GÖÇMEN GÖZALTINDA

Meksika'nın güneydoğusundan 5 Kasım'da ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler ile Ulusal Muhafızlar arasında çıkan olaylarda 30 göçmen gözaltına alınmış, 5 polis yaralanmıştı.