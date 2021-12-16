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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD savaş hazırlıklarına Aden Körfezi'nde de devam ediyor. Daha önce bir insansız hava aracını vuran ABD savaş gemisi ile Aden Körfezi'nde atış gerçekleştirildi. Lazer Silah Sistemi ile USS Portland tarafından yapılan atışın görüntüleri dünya çapında ses getirdi.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:09
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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD savaş gemisi küçük bir insansız hava aracının vurmasından aylar sonra bu kez Aden Körfezi'nde yeni bir atış gerçekleştirdi, fotoğraflar gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya ve Çin'le yeni bir askeri rekabete giren ABD ordusu, son silah testinin görüntülerini resmi internet sitesinden yayınladı. Lazer silah sistemi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi USS Portland'dan ateşlendi.

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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Amfibi çıkarma gemisi USS Portland, 14 Aralık tarihinde Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde seyir halindeyken yüksek enerjili bir lazer silah sistemi gösterisi gerçekleştirdi.

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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Gösteri sırasında, Portland'da bulunan Katı Hal Lazer - Teknoloji Olgunlaştırma Lazer Silahları Sistem Göstericisi (LWSD), sabit bir yüzey eğitim hedefini başarıyla vurdu.

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ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Portland, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Pasifik Okyanusu'nda LWSD'yi test etmiş ve gökyüzündeki küçük bir insansız hava aracını başarıyla devre dışı bırakmıştı.