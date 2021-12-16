ABD Savaş Gemisi Lazer Silah Sistemi ile atış yaptı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD savaş hazırlıklarına Aden Körfezi'nde de devam ediyor. Daha önce bir insansız hava aracını vuran ABD savaş gemisi ile Aden Körfezi'nde atış gerçekleştirildi. Lazer Silah Sistemi ile USS Portland tarafından yapılan atışın görüntüleri dünya çapında ses getirdi.