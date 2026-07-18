ABD medyası duyurdu: Trump'ın masasında yeni İran planı!

ABD merkezli Axios, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri seçenekleri genişletmeyi değerlendirdiğini ve bu kapsamda İsrail'e onlarca ilave havada yakıt ikmal uçağı gönderme kararı aldığını öne sürdü. Habere göre Beyaz Saray'da yeni askeri planlar masaya yatırılırken, İran'a yönelik daha kapsamlı operasyon ihtimali değerlendiriliyor.

Axios'un, ABD'li ve İsrailli üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri operasyonların genişletilmesi ihtimali öncesinde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı gönderileceğini Tel Aviv yönetimine bildirdi. Donald Trump'ın Salı günü Beyaz Saray Durum Odası'nda (Situation Room) yapılan toplantıda kendisine sunulan yeni askeri planları değerlendirdiği aktarıldı.

Axios'a göre Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'ın elektrik santralleri gibi kritik altyapı tesislerinin hedef alınması, nükleer tesislere yönelik ilave saldırılar düzenlenmesi ve yer altındaki Kazma Dağı (Pickaxe Mountain) tesisine operasyon yapılması da bulunuyor. Haberde Trump'ın henüz nihai kararını vermediği, ancak önümüzdeki günlerde askeri operasyonların kapsamını genişletebileceği ifade edildi.

YAKIT İKMAL UÇAKLARI DİKKAT ÇEKTİ Habere göre ABD'nin hâlihazırda Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60 havada yakıt ikmal uçağı bulunuyor. Trump yönetiminin bunlara ilave olarak onlarca yeni uçağı daha bölgeye göndermeyi planladığı ve böylece savaşın ilk dönemindeki konuşlanma seviyesine yeniden ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Axios, ABD ordusunun yakıt ikmal uçaklarını Ben Gurion Havalimanı'ndan kullanmayı tercih ettiğini, bunun gerekçesi olarak ise bölgedeki diğer hava üslerinin İran saldırılarına karşı daha açık ve daha riskli görülmesini gösterdi.