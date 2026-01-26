ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

Gazze'de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası baskı altındaki İsrail yönetimi, ABD'nin yoğun dayatmaları sonucunda Refah Sınır Kapısı'nı "sınırlı" şekilde yeniden açmayı kabul etti. İniliz The Guardian, perde arkasını yazdı.

The Guardian'ın haberine göre, kararın arkasında ABD yönetiminin doğrudan baskısı bulunuyor. Üst düzey ABD'li temsilciler, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de katil Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, Gazze'ye insani yardım girişinin tek ana damarı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti. Bu görüşmeden sadece bir gün sonra İsrail kabinesi toplandı ve kapının yeniden açılması konusu masaya yatırıldı. Aynı gün İsrail yönetimi, Refah Kapısı'nın ancak belirli şartlar altında açılacağını duyurdu.

İŞGAL GÜÇLERİNDEN ŞARTLI AÇILIM İsrail, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de son rehinenin naaşını bulmak için "geniş çaplı bir operasyon" yürüttüğünü ve bu operasyon tamamlanmadan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır'a açılmayacağını bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, "öldüğü açıklanan rehine Kıdemli Çavuş Ran Gvili'nin naaşını bulmak için elde edilen tüm istihbaratı sonuna kadar kullandığı" ifade edildi. Açıklamada, arama çalışmaları sona erdiğinde kapının açılacağı belirtildi.

SOYKIRIM ALTINDAKİ GAZZE İÇİN HAYATİ KAPI Refah Sınır Kapısı, İsrail'in aylardır sürdürdüğü bombardıman ve abluka altında hayatta kalmaya çalışan 2 milyondan fazla Gazzeli için fiilen tek çıkış ve yardım kapısı konumunda bulunuyor. Kapının Gazze tarafı, 2024'ten bu yana tamamen İsrail işgal güçlerinin kontrolü altında. Yardım girişleri ya tamamen engelleniyor ya da son derece sınırlı tutuluyor. ABD arabuluculuğunda ilan edilen ateşkes planında Refah Kapısı'nın daha önce açılması öngörülüyordu. Ancak Netanyahu yönetimi, kapının açılmasını sürekli yeni şartlara bağlayarak süreci tıkadı.

"SON ENGEL" OLARAK REHİNE NAAŞI The Guardian'a göre İsrail, Refah Kapısı'nın açılmasını, Gazze'de tutulan tüm sağ rehinelerin serbest bırakılmasına ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının eksiksiz teslim edilmesine bağladı. Bu kapsamda, bir polis memuru olan Ran Gvili'nin naaşı, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin önündeki son engel olarak gösteriliyor.