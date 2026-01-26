CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası baskı altındaki İsrail yönetimi, ABD'nin yoğun dayatmaları sonucunda Refah Sınır Kapısı'nı "sınırlı" şekilde yeniden açmayı kabul etti. İniliz The Guardian, perde arkasını yazdı.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

The Guardian'ın haberine göre, kararın arkasında ABD yönetiminin doğrudan baskısı bulunuyor. Üst düzey ABD'li temsilciler, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de katil Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, Gazze'ye insani yardım girişinin tek ana damarı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Bu görüşmeden sadece bir gün sonra İsrail kabinesi toplandı ve kapının yeniden açılması konusu masaya yatırıldı. Aynı gün İsrail yönetimi, Refah Kapısı'nın ancak belirli şartlar altında açılacağını duyurdu.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

İŞGAL GÜÇLERİNDEN ŞARTLI AÇILIM

İsrail, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de son rehinenin naaşını bulmak için "geniş çaplı bir operasyon" yürüttüğünü ve bu operasyon tamamlanmadan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır'a açılmayacağını bildirdi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, "öldüğü açıklanan rehine Kıdemli Çavuş Ran Gvili'nin naaşını bulmak için elde edilen tüm istihbaratı sonuna kadar kullandığı" ifade edildi. Açıklamada, arama çalışmaları sona erdiğinde kapının açılacağı belirtildi.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

SOYKIRIM ALTINDAKİ GAZZE İÇİN HAYATİ KAPI

Refah Sınır Kapısı, İsrail'in aylardır sürdürdüğü bombardıman ve abluka altında hayatta kalmaya çalışan 2 milyondan fazla Gazzeli için fiilen tek çıkış ve yardım kapısı konumunda bulunuyor.

Kapının Gazze tarafı, 2024'ten bu yana tamamen İsrail işgal güçlerinin kontrolü altında. Yardım girişleri ya tamamen engelleniyor ya da son derece sınırlı tutuluyor.

ABD arabuluculuğunda ilan edilen ateşkes planında Refah Kapısı'nın daha önce açılması öngörülüyordu. Ancak Netanyahu yönetimi, kapının açılmasını sürekli yeni şartlara bağlayarak süreci tıkadı.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

"SON ENGEL" OLARAK REHİNE NAAŞI

The Guardian'a göre İsrail, Refah Kapısı'nın açılmasını, Gazze'de tutulan tüm sağ rehinelerin serbest bırakılmasına ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının eksiksiz teslim edilmesine bağladı.

Bu kapsamda, bir polis memuru olan Ran Gvili'nin naaşı, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin önündeki son engel olarak gösteriliyor.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

İsrail işgal güçleri, bu gerekçeyle Gazze'nin kuzeyinde, İsrail kontrolündeki bölgeleri işaretleyen "sarı hat" yakınlarında bir mezarlıkta kazı çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

HAHAMLAR, DİŞ HEKİMLERİ VE MEZARLIK ARAMALARI

Haberde dikkat çeken ayrıntılardan biri de, arama çalışmalarının niteliği oldu. İsrailli bir askeri yetkili, Gvili'nin naaşının Şucaiyye–Daraj Tuffah bölgesinde gömülü olabileceğini öne sürdü.

Bu kapsamda sahaya, hahamlar ve diş hekimliği uzmanlarının da dahil edildiği özel ekipler gönderildi. Yetkili, operasyon devam ettiği için isminin gizli tutulmasını istedi.

AİLE BASKISI, ABD KARARI

Gvili'nin ailesi, Netanyahu hükümetine açık çağrı yaparak, naaş bulunmadan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmemesini istedi.

Buna karşın ABD yönetimi, son günlerde yaptığı açıklamalarda, ateşkesin ikinci aşamasının fiilen başladığını ilan etti. Bu çıkış, Washington'un Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığı şeklinde yorumlandı.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

SOYKIRIM SÜRÜYOR

The Guardian'a göre Refah Kapısı'nın açılmasına yönelik bu karar, ABD baskısının Netanyahu hükümetini geri adım atmaya zorladığını gösteriyor. Ancak kapının "sınırlı" açılacak olması ve yeni şartlara bağlanması, Gazze'deki insani felaketin sona ereceğine dair umutları zayıflatıyor.

ABD katil Netanyahu'ya böyle baskı yapmış! İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul etti iddiası

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, abluka ve saldırılar ise tüm uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin