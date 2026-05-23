CANLI YAYIN

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminde sular durulmuyor. Amerikan gazetesi The Washington Post, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar yayımladı. Resmi açıklamada eşinin sağlık durumu gerekçe gösterilse de, Washington kulislerinde uzun süredir Beyaz Saray ile yaşanan gerilimlerin bu ayrılığı hızlandırdığı konuşuluyor.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 1

Gabbard, yaptığı açıklamada eşi Abraham Williams'a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu belirterek görevinden ayrıldığını duyurdu. Ancak Washington Post'un haberine göre Beyaz Saray içinde Gabbard'a yönelik ciddi rahatsızlık bir süredir büyüyordu.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 2

"TRUMP'IN GÜVENLİK ÇEMBERİNİN DIŞINDA KALDI"

Haberde, Gabbard'ın Trump yönetimindeki 15 aylık görev süresi boyunca Başkan Trump'ın en kritik ulusal güvenlik toplantılarının dışında bırakıldığı belirtildi. Özellikle İran'a yönelik askeri operasyon hazırlıkları ile eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon süreçlerinde Gabbard'ın karar mekanizmasının merkezinde olmadığı vurgulandı.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 3

Washington Post'a konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'daki bazı isimlerin Gabbard'ın açıklamalarının zaman zaman Trump yönetiminin mesajlarını gölgede bıraktığını düşündüğünü aktardı. Haberde, yönetim içinde Gabbard için kullanılan "DNI = Do Not Invite (Davet Etmeyin)" şeklindeki alaycı ifadenin bile dolaşıma girdiği kaydedildi.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 4

İRAN ÇIKIŞI GERİLİMİ ARTIRDI

Trump yönetimiyle yaşanan en büyük görüş ayrılıklarından birinin İran politikası olduğu öne sürüldü. İran'a yönelik sert askeri hamlelerin tartışıldığı süreçte Gabbard'ın daha temkinli ve savaş karşıtı bir çizgide kaldığı belirtildi.

Gabbard'ın geçen yıl Hiroşima ziyareti sonrası yayımladığı videoda "Dünya nükleer yok oluşun eşiğine hiç olmadığı kadar yakın" ifadelerini kullanması da Beyaz Saray'da rahatsızlık oluşturdu. Washington Post'un aktardığına göre Trump'ın, kapalı bir toplantıda Gabbard'a doğrudan "Videoyu gördüm, hoşuma gitmedi" dediği iddia edildi.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 5

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Gabbard'ın İran konusunda istihbarat raporlarıyla Beyaz Saray'ın siyasi söylemi arasında sıkıştığı yorumları yapıldı.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 6

VENEZUELA OPERASYONU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Washington Post'un haberinde öne çıkan bir başka detay ise Venezuela başlığı oldu. Habere göre Gabbard, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik yürütülen operasyon süreçlerinde de etkisiz bırakıldı.

Trump yönetiminin Latin Amerika politikalarında daha sert güvenlik yanlısı isimlerin öne çıktığı, CIA Başkanı John Ratcliffe'in etkisinin giderek arttığı belirtildi. Gabbard'ın istifasıyla birlikte Ratcliffe'in Washington'daki ağırlığının daha da artacağı ifade ediliyor.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 7

BEYAZ SARAY'DA "ZORUNLU AYRILIK" İDDİASI

Reuters ve Washington Post'a konuşan bazı kaynaklar, Gabbard'ın istifasının tamamen kişisel nedenlere dayanmadığını savundu. Beyaz Saray içindeki memnuniyetsizliğin son aylarda ciddi boyuta ulaştığı ve Gabbard'ın görevden ayrılması yönünde baskı gördüğü öne sürüldü.

Özellikle 2016 seçimleri, Rusya soruşturması ve gizliliği kaldırılan Kennedy suikastı belgeleri konusunda yaşanan tartışmaların yönetim içinde krize neden olduğu ifade edildi. Bazı üst düzey yetkililerin, Gabbard'ın attığı adımların "gereksiz krizler" yarattığını düşündüğü aktarıldı.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 8

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Başkan Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gabbard için "Harika bir iş çıkardı, onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ancak Amerikan basınına göre Trump'ın son dönemde Gabbard'dan giderek uzaklaştığı ve özellikle İran politikası nedeniyle güven kaybı yaşadığı konuşuluyordu.

Gabbard'ın yerine vekâleten yardımcısı Aaron Lukas getirildi. Washington kulislerinde ise CIA Başkan Yardımcısı Michael Ellis'in kalıcı adaylar arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 9

TULSİ GABBARD KİMDİR? ELİNDE BİNLERCE IRAKLININ KANI VAR

ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Tulsi Gabbard, askeri geçmişi, savaş politikalarına ilişkin çıkışları ve Donald Trump yönetimindeki kritik göreviyle dikkat çekti.

1981 yılında Amerikan Samoası'nda doğan Gabbard, Hawaii'de büyüdü. Siyasi kariyerine genç yaşta atılan Gabbard, uzun yıllar Demokrat Parti içerisinde yer aldı ve Hawaii'yi ABD Kongresi'nde temsil etti. Ancak özellikle dış politika ve güvenlik konularındaki sert çıkışları nedeniyle zamanla parti yönetimiyle karşı karşıya geldi.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 10

Gabbard, ABD ordusunda görev yaptığı dönemde Irak'ta bulundu. Washington'daki siyasi kariyeri boyunca Irak savaşı üzerinden kamuoyunda sık sık tartışmaların odağında yer alan Gabbard, Orta Doğu'da ülkesnin gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Özellikle ABD'nin Irak'a askeri müdahalelerine ilişkin süreçlerde adı sık sık gündeme geldi.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 11

Demokrat Parti'den ayrıldıktan sonra Donald Trump'a yakınlaşan Gabbard, Trump'ın ikinci döneminde ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirildi. Ancak Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca Trump yönetiminin güvenlik ekibiyle sık sık fikir ayrılığı yaşadığı iddia edildi.

Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı! 12

Görev süresi boyunca "derin devlet" söylemleriyle dikkat çeken Gabbard, Obama yönetimini ve ABD istihbarat bürokrasisini hedef alan açıklamalarıyla da tartışma yarattı. Özellikle 2016 seçimleri ve Rusya iddialarına ilişkin çıkışları Amerikan siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin