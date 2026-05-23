Kocasının hastalığı bahane mi? ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının nedeni ortaya çıktı!
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminde sular durulmuyor. Amerikan gazetesi The Washington Post, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar yayımladı. Resmi açıklamada eşinin sağlık durumu gerekçe gösterilse de, Washington kulislerinde uzun süredir Beyaz Saray ile yaşanan gerilimlerin bu ayrılığı hızlandırdığı konuşuluyor.
Gabbard, yaptığı açıklamada eşi Abraham Williams'a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu belirterek görevinden ayrıldığını duyurdu. Ancak Washington Post'un haberine göre Beyaz Saray içinde Gabbard'a yönelik ciddi rahatsızlık bir süredir büyüyordu.
"TRUMP'IN GÜVENLİK ÇEMBERİNİN DIŞINDA KALDI"
Haberde, Gabbard'ın Trump yönetimindeki 15 aylık görev süresi boyunca Başkan Trump'ın en kritik ulusal güvenlik toplantılarının dışında bırakıldığı belirtildi. Özellikle İran'a yönelik askeri operasyon hazırlıkları ile eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon süreçlerinde Gabbard'ın karar mekanizmasının merkezinde olmadığı vurgulandı.
Washington Post'a konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'daki bazı isimlerin Gabbard'ın açıklamalarının zaman zaman Trump yönetiminin mesajlarını gölgede bıraktığını düşündüğünü aktardı. Haberde, yönetim içinde Gabbard için kullanılan "DNI = Do Not Invite (Davet Etmeyin)" şeklindeki alaycı ifadenin bile dolaşıma girdiği kaydedildi.
İRAN ÇIKIŞI GERİLİMİ ARTIRDI
Trump yönetimiyle yaşanan en büyük görüş ayrılıklarından birinin İran politikası olduğu öne sürüldü. İran'a yönelik sert askeri hamlelerin tartışıldığı süreçte Gabbard'ın daha temkinli ve savaş karşıtı bir çizgide kaldığı belirtildi.
Gabbard'ın geçen yıl Hiroşima ziyareti sonrası yayımladığı videoda "Dünya nükleer yok oluşun eşiğine hiç olmadığı kadar yakın" ifadelerini kullanması da Beyaz Saray'da rahatsızlık oluşturdu. Washington Post'un aktardığına göre Trump'ın, kapalı bir toplantıda Gabbard'a doğrudan "Videoyu gördüm, hoşuma gitmedi" dediği iddia edildi.
ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Gabbard'ın İran konusunda istihbarat raporlarıyla Beyaz Saray'ın siyasi söylemi arasında sıkıştığı yorumları yapıldı.