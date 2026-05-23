VENEZUELA OPERASYONU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Washington Post'un haberinde öne çıkan bir başka detay ise Venezuela başlığı oldu. Habere göre Gabbard, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik yürütülen operasyon süreçlerinde de etkisiz bırakıldı. Trump yönetiminin Latin Amerika politikalarında daha sert güvenlik yanlısı isimlerin öne çıktığı, CIA Başkanı John Ratcliffe'in etkisinin giderek arttığı belirtildi. Gabbard'ın istifasıyla birlikte Ratcliffe'in Washington'daki ağırlığının daha da artacağı ifade ediliyor.

BEYAZ SARAY'DA "ZORUNLU AYRILIK" İDDİASI Reuters ve Washington Post'a konuşan bazı kaynaklar, Gabbard'ın istifasının tamamen kişisel nedenlere dayanmadığını savundu. Beyaz Saray içindeki memnuniyetsizliğin son aylarda ciddi boyuta ulaştığı ve Gabbard'ın görevden ayrılması yönünde baskı gördüğü öne sürüldü. Özellikle 2016 seçimleri, Rusya soruşturması ve gizliliği kaldırılan Kennedy suikastı belgeleri konusunda yaşanan tartışmaların yönetim içinde krize neden olduğu ifade edildi. Bazı üst düzey yetkililerin, Gabbard'ın attığı adımların "gereksiz krizler" yarattığını düşündüğü aktarıldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Başkan Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gabbard için "Harika bir iş çıkardı, onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ancak Amerikan basınına göre Trump'ın son dönemde Gabbard'dan giderek uzaklaştığı ve özellikle İran politikası nedeniyle güven kaybı yaşadığı konuşuluyordu. Gabbard'ın yerine vekâleten yardımcısı Aaron Lukas getirildi. Washington kulislerinde ise CIA Başkan Yardımcısı Michael Ellis'in kalıcı adaylar arasında öne çıktığı belirtiliyor.

TULSİ GABBARD KİMDİR? ELİNDE BİNLERCE IRAKLININ KANI VAR ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Tulsi Gabbard, askeri geçmişi, savaş politikalarına ilişkin çıkışları ve Donald Trump yönetimindeki kritik göreviyle dikkat çekti. 1981 yılında Amerikan Samoası'nda doğan Gabbard, Hawaii'de büyüdü. Siyasi kariyerine genç yaşta atılan Gabbard, uzun yıllar Demokrat Parti içerisinde yer aldı ve Hawaii'yi ABD Kongresi'nde temsil etti. Ancak özellikle dış politika ve güvenlik konularındaki sert çıkışları nedeniyle zamanla parti yönetimiyle karşı karşıya geldi.