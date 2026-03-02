CANLI YAYIN
ABD-İsrail’in başlattığı savaş bir ülkeye daha sıçradı! Patlamalar, göç dalgası, savaş alarmı...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel kriz hızla büyüyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon iyice yükselirken, çatışmalar şimdi de Lübnan cephesine sıçradı.

İsrail işgal güçleri, Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu. Başkent Beyrut'ta gece boyunca patlama sesleri yükselirken, ülkenin güneyinde ve Bekaa Vadisi çevresinde yaşayan binlerce kişi evlerini terk ederek kuzeye doğru göç etmeye başladı.

Saldırı tehdidi ve bombardıman nedeniyle Lübnan'da güvenlik krizi derinleşirken hükümet acil toplantı kararı aldı, okullar kapatıldı ve çok sayıda yerleşim birimi için tahliye çağrısı yapıldı.

BEYRUT'TA PATLAMALAR: İSRAİL GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail işgal güçleri, Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia ederek Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın füze saldırılarına karşılık olarak örgüte ait hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediği öne sürüldü.

Saldırıların duyurulmasının hemen ardından başkent Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İsrail tarafı ayrıca Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiğini ileri sürerek saldırılara sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi.

Açıklamada İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinin güneyine doğru füze saldırıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail basını ise söz konusu füzelerin İsrail'in lazer destekli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasından sonra Lübnan'dan İsrail'e yapılan ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL: HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİ HEDEF ALDIK

İsrail işgal güçleri, gece saatlerinde Beyrut'ta düzenlenen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığını iddia etti.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde örgütün "kilit isimlerinden birinin" de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail işgal güçleri saldırıların ayrıntılarının ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.

İSRAİL'DEN 50'DEN FAZLA KÖY İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail işgal güçleri gerilimi daha da artıracak bir açıklama yaparak Lübnan'ın güneyi ile Bekaa Vadisi'nde bulunan 50'den fazla köy ve kasabanın hedef alınacağını duyurdu.

İsrail İşgal Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda bölge sakinlerinden evlerini derhal terk etmelerini istedi.

Sözcü, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri gerektiğini belirtti.

BİNLERCE KİŞİ YOLLARA DÜŞTÜ: LÜBNAN'DA GÖÇ DALGASI BAŞLADI

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı.

Sivil halk güvenli bölgelere ulaşabilmek için ülkenin kuzeyine doğru göç ederken ana yollar ve otoyollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Evlerini terk etmek zorunda kalan bazı aileler geçici barınaklara yönelirken, birçok kişi de okullara ve kamu binalarına sığındı.

LÜBNAN HÜKÜMETİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarının ardından kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Toplantının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı ve gece boyunca yaşanan gelişmeler ile alınacak önlemlerin ele alınacağı açıklandı.

Başbakan Selam ayrıca Lübnan'dan İsrail'e yönelik roket saldırılarını "sorumsuz bir eylem" olarak nitelendirdi.

Selam, saldırıların Lübnan'ın güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail'e yeni saldırılar için gerekçe sunduğunu söyledi.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI: ÜLKEMİZ SAVAŞ SAHASI OLMAYACAK

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanı, Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekebileceğini belirtti.

Aoun ayrıca Lübnan'ın yeniden "başkalarının savaşlarının yürütüldüğü bir platforma" dönüşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

OKULLAR KAPATILDI: EĞİTİM DURDURULDU

Artan güvenlik riskleri nedeniyle Lübnan genelinde tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Kararın Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından alındığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik durumunun yakından takip edildiği ve sivillerin korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Ayrıca yerinden edilen çok sayıda kişinin geçici olarak okullarda barındığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN YENİ TEHDİT: SALDIRILAR DAHA DA ŞİDDETLENECEK

İsrail işgal güçlerinin Kuzey Cephesi Komutanı Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek saldırıların daha da yoğunlaşacağını söyledi.

Milo, İsrail güçlerinin Lübnan sınırı boyunca önemli ölçüde takviye edildiğini belirtti.

Komutan, "Hizbullah Lübnan devletini değil İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırdı. Bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE ATANLARIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, İsrail'e füze atanların tespit edilerek derhal gözaltına alınmasını istedi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların arkasındaki kişi ve grupların belirlenmesi için askeri savcılığın devreye girdiği belirtildi.

İSRAİL BOMBARDIMANI LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE SÜRÜYOR

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda yerleşim birimini hedef aldığı bildirildi.

Saldırı düzenlenen bölgeler arasında şu yerleşimler bulunuyor:

  • Mahrune
  • Tayr Felsay
  • Bazuriyye
  • Kalviye
  • Kana
  • Hasada
  • Hırayc Tayr Debe
