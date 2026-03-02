ABD-İsrail’in başlattığı savaş bir ülkeye daha sıçradı! Patlamalar, göç dalgası, savaş alarmı...

Bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasından sonra Lübnan'dan İsrail'e yapılan ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL: HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİ HEDEF ALDIK İsrail işgal güçleri, gece saatlerinde Beyrut'ta düzenlenen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığını iddia etti. Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde örgütün "kilit isimlerinden birinin" de hedef alındığı öne sürüldü. İsrail işgal güçleri saldırıların ayrıntılarının ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.

İSRAİL'DEN 50'DEN FAZLA KÖY İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI İsrail işgal güçleri gerilimi daha da artıracak bir açıklama yaparak Lübnan'ın güneyi ile Bekaa Vadisi'nde bulunan 50'den fazla köy ve kasabanın hedef alınacağını duyurdu. İsrail İşgal Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda bölge sakinlerinden evlerini derhal terk etmelerini istedi. Sözcü, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri gerektiğini belirtti.

BİNLERCE KİŞİ YOLLARA DÜŞTÜ: LÜBNAN'DA GÖÇ DALGASI BAŞLADI İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı. Sivil halk güvenli bölgelere ulaşabilmek için ülkenin kuzeyine doğru göç ederken ana yollar ve otoyollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Evlerini terk etmek zorunda kalan bazı aileler geçici barınaklara yönelirken, birçok kişi de okullara ve kamu binalarına sığındı.