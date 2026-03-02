ABD-İsrail’in başlattığı savaş bir ülkeye daha sıçradı! Patlamalar, göç dalgası, savaş alarmı...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel kriz hızla büyüyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon iyice yükselirken, çatışmalar şimdi de Lübnan cephesine sıçradı.
İsrail işgal güçleri, Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu. Başkent Beyrut'ta gece boyunca patlama sesleri yükselirken, ülkenin güneyinde ve Bekaa Vadisi çevresinde yaşayan binlerce kişi evlerini terk ederek kuzeye doğru göç etmeye başladı.
Saldırı tehdidi ve bombardıman nedeniyle Lübnan'da güvenlik krizi derinleşirken hükümet acil toplantı kararı aldı, okullar kapatıldı ve çok sayıda yerleşim birimi için tahliye çağrısı yapıldı.
BEYRUT'TA PATLAMALAR: İSRAİL GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI BAŞLATTI
İsrail işgal güçleri, Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia ederek Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın füze saldırılarına karşılık olarak örgüte ait hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediği öne sürüldü.
Saldırıların duyurulmasının hemen ardından başkent Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
İsrail tarafı ayrıca Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiğini ileri sürerek saldırılara sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi.
Açıklamada İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinin güneyine doğru füze saldırıları gerçekleştirildiği ifade edildi.
İsrail basını ise söz konusu füzelerin İsrail'in lazer destekli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.