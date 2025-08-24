ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

Long Island'daki bu plaj, Apaquogue bölgesinin güneyinde yer alıyor ve özellikle sörfçüler arasında oldukça popüler.

Yetkililer, çoğu plajın cumartesi günü yeniden açıldığını ancak bazı bölgelerde yüzmenin hâlâ yasak olduğunu açıkladı.

BLINKEN HAMPTON'A YABANCI DEĞİL

Karayipler'de gelişerek Kategori 5 seviyesine ulaşan Erin Kasırgası, Kuzey Atlantik boyunca ilerleyip ABD kıyılarına paralel geçti. Tarihin en büyük kasırgalarından biri sayılan, 800 kilometre genişliğe ulaşan fırtına, New York kıyılarının yaklaşık 1.300 kilometre açığından ilerledi.

Blinken, Doğu Hampton'a yabancı değil. Eski Bakan, 15 Ağustos 2021'de, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden birkaç saat önce de tatil için Long Island'daydı ancak kriz nedeniyle bölgeden hızla ayrılmıştı.