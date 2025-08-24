24 Ağustos 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

New York'un popüler plajlarından birinde tatil yapan ABD'nin eski dışişleri bakanı Antony Blinken, beklenmedik bir şekilde sahilden çıkarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:15
ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

Joe Biden yönetiminin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin üç eyaletini etkileyen Erin Kasırgası sonrası yeniden açılan plajlardan birine bir gün erken gidince tatsız bir olay yaşadı.

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

63 yaşındaki Blinken, arkadaşlarıyla birlikte güneşlenmek için gittiği East Hampton'daki ünlü Georgica Plajı'ndan cankurtaranlar tarafından çıkarıldı. Plaj, dev fırtınanın ardından günler önce kapatılmıştı.

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

Cuma günü sahilde otururken yanına gelen cankurtaranlar, Blinken ve arkadaşına plajı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Fotoğraflarda, mavi uzun kollu tişört ve siyah şort giyen Blinken'ın, kısa bir konuşmanın ardından çıplak ayakla eşyalarını toplayıp otoparka doğru yürüdüğü görülüyor.

Arkasında dev dalgalar kıyıya vuruyordu.

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

Long Island'daki bu plaj, Apaquogue bölgesinin güneyinde yer alıyor ve özellikle sörfçüler arasında oldukça popüler.

Yetkililer, çoğu plajın cumartesi günü yeniden açıldığını ancak bazı bölgelerde yüzmenin hâlâ yasak olduğunu açıkladı.

BLINKEN HAMPTON'A YABANCI DEĞİL

Karayipler'de gelişerek Kategori 5 seviyesine ulaşan Erin Kasırgası, Kuzey Atlantik boyunca ilerleyip ABD kıyılarına paralel geçti. Tarihin en büyük kasırgalarından biri sayılan, 800 kilometre genişliğe ulaşan fırtına, New York kıyılarının yaklaşık 1.300 kilometre açığından ilerledi.

Blinken, Doğu Hampton'a yabancı değil. Eski Bakan, 15 Ağustos 2021'de, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden birkaç saat önce de tatil için Long Island'daydı ancak kriz nedeniyle bölgeden hızla ayrılmıştı.

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

ANTONY BLINKEN KİMDİR?

Antony Blinken, 1962 doğumlu Amerikan siyasetçi ve diplomat. Yahudi kökenli bir aileden gelen Demokrat Parti üyesi Blinken, Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakanlığı'nda ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev aldı.

ABD eski dışişleri bakanının tatil keyfi kısa sürdü: Blinken plajdan kovuldu!

2021 yılında Joe Biden başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı olarak atandı. Görev süresince ABD'nin dış politika stratejilerinin uygulanmasında, özellikle Çin, Rusya ve transatlantik ilişkilerde karar alma süreçlerinde aktif rol oynadı. Blinken, uluslararası kriz yönetimi ve diplomasi konularında ABD'nin temsilcisi olarak görev yaptı.

NOT: Bu haber New York Post gazetesinin "Ex-Biden Secretary of State Antony Blinken kicked off East Hampton's Georgica Beach" başlıklı haberinden derlenmiştir. "Matt Agudo/INSTARimages"a ailt olan fotoğraflar, New York Post aracılığıyla servis edilmiştir.