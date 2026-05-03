ABD Dışişleri Bakanı Rubio akrabasının düğününde böyle eğlendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de Başkan Donlad Trump yönetiminin kilit isimlerinden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir aile düğününde DJ kabinine geçerek müzik yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, "devletin en kritik koltuklarından biri ile eğlence sahnesi" arasındaki bu geçiş dikkat çekti.

Kameralar önünde yaptığı danslarla çok kez gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir akrabasının düğününde DJ kabinine geçerek müzik yaptı, dans etti, bağırdı.Trump'ın dansını gölgede bırakan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşımlarda Rubio'nun, DJ ekipmanlarının başında kulaklığını kulağına takarak müzikle ilgilendiği görüldü.

Yanında profesyonel bir DJ olduğu tahmin edilen bir kişiyle birlikte çalışan Rubio'nun, müziği yönlendirdiği ve tempo konusunda işaretler verdiği anlar kameralara yansıdı.

Düğün salonu ise kısa sürede adeta bir gece kulübüne dönüştü. Davetlilerin kol kola girerek dans ettiği görüntüler, Rubio'nun performansını sosyal medyada viral hale getirdi.

"HER ŞEYİN BAKANI" ŞİMDİ DE DJ

Rubio'nun bu görüntüleri, kendisine daha önce takılan "Her Şeyin Bakanı" lakabını yeniden gündeme taşıdı.

Zira Rubio yalnızca dışişleri bakanı değil; aynı zamanda:

  • Ulusal güvenlik danışmanı
  • Ulusal Arşivler'in başındaki isim

olarak da görev yapıyor.

TARİHİ BENZERLİK: KISSINGER'DAN SONRA BİR İLK

Rubio, Henry Kissinger'dan bu yana, Nixon döneminden beri aynı anda hem dışişleri bakanı hem de ulusal güvenlik danışmanı olan ilk isim olarak biliniyor.

Bu durum, onun ABD yönetimindeki etkisini artırırken, aynı zamanda üzerindeki yükü de büyütüyor.

BEYAZ SARAY'DA DJ MODASI MI BAŞLADI?

Rubio'nun DJ performansı, akıllara doğrudan Donald Trump'ı getirdi.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği etkinliklerde sık sık DJ kabinine geçmesiyle tanınıyor. Özellikle YMCA şarkısıyla özdeşleşen Trump, danslarıyla da gündem oluyor.

Bu durum, Beyaz Saray çevresinde "siyaset sahnesi ile eğlence dünyası iç içe mi geçiyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Daha önceki ABD Başkanları, danslarıyla gündeme sık gelen isimler arasında yer almamıştı.

Trump yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, eşi Melania Trump'ın onun dans etmesinden hoşlanmadığını da kabul etti.

Trump, "Bazen 'eşcinsel milli marşı' olarak anılan şarkıyla dans ettiğimde bundan nefret ediyor… 'Sevgilim, lütfen dans etme. Bu başkanlığa yakışmıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

GÖREV YOĞUNLUĞU MU, YENİ İMAJ MI?

Rubio'nun düğündeki görüntüleri yalnızca eğlenceli bir an olarak değil, aynı zamanda bir imaj ve iletişim hamlesi olarak da yorumlandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda:

"Halkla bağ kurma çabası"
"Siyasetin yumuşayan yüzü"
"Ciddiyet tartışması"

gibi farklı değerlendirmeler öne çıktı.

