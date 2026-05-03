ABD Dışişleri Bakanı Rubio akrabasının düğününde böyle eğlendi!

Kameralar önünde yaptığı danslarla çok kez gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir akrabasının düğününde DJ kabinine geçerek müzik yaptı, dans etti, bağırdı.Trump'ın dansını gölgede bırakan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Düğün salonu ise kısa sürede adeta bir gece kulübüne dönüştü. Davetlilerin kol kola girerek dans ettiği görüntüler, Rubio'nun performansını sosyal medyada viral hale getirdi.

Yanında profesyonel bir DJ olduğu tahmin edilen bir kişiyle birlikte çalışan Rubio'nun, müziği yönlendirdiği ve tempo konusunda işaretler verdiği anlar kameralara yansıdı.

olarak da görev yapıyor.

Rubio'nun bu görüntüleri, kendisine daha önce takılan "Her Şeyin Bakanı" lakabını yeniden gündeme taşıdı.

"HER ŞEYİN BAKANI" ŞİMDİ DE DJ

TARİHİ BENZERLİK: KISSINGER'DAN SONRA BİR İLK

Rubio, Henry Kissinger'dan bu yana, Nixon döneminden beri aynı anda hem dışişleri bakanı hem de ulusal güvenlik danışmanı olan ilk isim olarak biliniyor.

Bu durum, onun ABD yönetimindeki etkisini artırırken, aynı zamanda üzerindeki yükü de büyütüyor.