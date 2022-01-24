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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme | A Haber sıcak bölgede: İşte krizin izleri ve vurulan o bina

ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ukrayna'da gerilim güç geçtikçe artıyor. Peki bölgede son durum ne? Gelişmeleri günlerdir sıcak nokta takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 16:10
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
ABD çalışanlarını Ukrayna’dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
ABD çalışanlarını Ukrayna’dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme

Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
ABD çalışanlarını Ukrayna’dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
ABD çalışanlarını Ukrayna’dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme

Açıklamada, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.

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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
ABD çalışanlarını Ukrayna’dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme

A HABER KRİZİN MERKEZİ UKRAYNA'DA

Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Donbas'tan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;