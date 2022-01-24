24 Ocak 2022, Pazartesi
ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme | A Haber sıcak bölgede: İşte krizin izleri ve vurulan o bina
ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ukrayna'da gerilim güç geçtikçe artıyor. Peki bölgede son durum ne? Gelişmeleri günlerdir sıcak nokta takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 16:10
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme
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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme